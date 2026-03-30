Ora a meno di 100€ il monitor ASUS da 27’’: ideale per lavoro e gaming

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Monitor 27 pollici Full HD IPS con 120 Hz e 1 ms MPRT, tecnologia Eye Care Plus. Oggi in forte sconto su Amazon: immagini nitide e colori bilanciati.

Amazon

Offerta da non perdere per chi cerca un monitor versatile per lavoro e intrattenimento. Su Amazon il ASUS VY279HGR è proposto con uno sconto del 34%: un modello apprezzato per immagini nitide, colori ben bilanciati e una fluidità che rende piacevoli anche le sessioni di gioco. Le soluzioni per la cura della vista riducono l’affaticamento durante l’uso prolungato, mentre il design sobrio con cornici sottili si integra con qualsiasi scrivania. Scopri l’offerta diretta su Amazon.

ASUS VY279HGR

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ASUS VY279HGR: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione concreta per portarsi a casa il ASUS VY279HGR a 99,00€ grazie a uno sconto del 34%. Il risparmio è di 51 euro, un taglio che valorizza ulteriormente un prodotto già noto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Se cerchi un monitor affidabile e piacevole da usare ogni giorno, questa promo è centrata.

Alla luce del prezzo attuale, parliamo di una proposta molto competitiva nella sua fascia: il bilanciamento tra resa visiva, fluidità e comfort d’uso è uno dei suoi punti forti, come testimoniato dall’apprezzamento per nitidezza, colori e comodità nelle lunghe sessioni.

ASUS VY279HGR

ASUS VY279HGR: le caratteristiche tecniche

Il ASUS VY279HGR è un monitor da 27 pollici con pannello IPS WLED e risoluzione Full HD (1920×1080), pensato per offrire un buon compromesso tra spazio di lavoro, fedeltà cromatica e angoli di visione ampi.

Per la fluidità entra in gioco il refresh rate a 120 Hz con tempo di risposta da 1 ms (MPRT) e Adaptive Sync: un pacchetto che smussa scie e tearing, rendendo più piacevoli titoli d’azione e contenuti in rapido movimento.

Grande attenzione al benessere visivo grazie alla Tecnologia Eye Care Plus, che include modalità dedicate come la Color Augmentation per aiutare a distinguere meglio i colori e sistemi per la riduzione della luce blu. Un supporto concreto per chi passa molte ore davanti allo schermo.

La dotazione di porte comprende HDMI e VGA, così da coprire sia setup moderni sia postazioni più datate. Il design è sobrio con cornici sottili, facile da integrare in ufficio o in casa; l’audio integrato è discreto per l’uso quotidiano.

In sintesi, questo modello combina dimensioni generose, fluidità e funzioni per la vista in un pacchetto accessibile: una scelta solida per produttività, studio e intrattenimento.

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