OPPO Reno16 Pro recensione: fotocamera da 200MP e autonomia record
Fotocamera da 200 Megapixel, batteria da 6.700 mAh e un design che si fa notare: il nuovo top di gamma OPPO strizza l'occhio ai creator di contenuti, ma non è privo di compromessi.
Fotocamera da 200MP e batteria da 6.700 mAh che regge una giornata intera: ci sono dettagli per cui il Reno16 Pro convince davvero. Il retro con effetto 3D è la cosa più originale vista in giro da tempo.
Il prezzo però è impegnativo, è l'effetto del caro memorie, che non dà scampo ai produttori. Curioso l'accessorio (venduto a parte) OPPO Bubble, piacerà da matti alla Gen Z.
Chi produce contenuti tutti i giorni, tra Instagram, TikTok e YouTube, sa bene quanto conti avere in tasca uno strumento che non tradisca mai: fotocamera pronta, batteria che non molla a metà pomeriggio, software che aiuta a montare in fretta. È esattamente il terreno su cui OPPO Reno16 Pro ha deciso di giocare la sua partita.
Il nuovo top di gamma della serie Reno è uno smartphone fotografico di fascia alta, disponibile in Italia dal 1° luglio 2026 al prezzo di listino di 1.099 euro, con una promozione di lancio che lo porta a 899 euro fino al 31 luglio. Si rivolge a chi scatta, monta e pubblica ogni giorno, e cerca in un solo dispositivo fotocamera potente, intelligenza artificiale creativa e un tocco di personalità estetica in più rispetto alla concorrenza.
Non è un caso che il primo argomento di conversazione che genera non riguardi una funzione software, ma un dettaglio puramente visivo: un piccolo pianeta che sembra fluttuare sul retro del telefono. Ne parliamo tra poco, insieme a tutto il resto.
Se il prezzo può essere un ostacolo, qui sotto vi suggeriamo un’alternativa validissima: il modello precedente che è ancora super competitivo.
OPPO Reno16 Pro
Dopo settimane di utilizzo quotidiano, tra foto, video e social, il quadro che emerge è quello di un dispositivo con un'identità precisa. OPPO non ha provato a inseguire un flagship tradizionale a tutti i costi: ha preferito costruire un prodotto con funzioni pensate su misura per chi crea contenuti, dal collage intelligente al doppio video simultaneo.
Il risultato convince su più fronti, in particolare su fotocamera e autonomia, ma lascia anche qualche interrogativo aperto sul rapporto tra prezzo e prestazioni pure. Vediamo nel dettaglio dove il Reno16 Pro colpisce nel segno e dove invece si può discutere.
- Effetto 3D sul retro davvero originale
- Fotocamera principale da 200MP
- Autonomia abbondante
- Ricarica rapida da 80W
- Certificazioni IP68, IP69 e IP69K
- Prezzo di listino elevato
- Nessun caricatore incluso
- Prestazioni pure non da vero flagship
- Superficie posteriore piuttosto scivolosa
Il primo elemento che colpisce di Reno16 Pro è il retro. OPPO lo chiama 3D Pop Planet Design ed è ottenuto grazie alla tecnologia HoloVerse 3D, una struttura a tre strati con milioni di micro-lenti che ricostruiscono la luce creando un effetto di profondità reale, non un semplice disegno stampato.
Nella colorazione Pop White l'effetto è particolarmente riuscito: muovendo il telefono, il "pianeta" sembra sospeso sopra la superficie del vetro, con un'ombra che si sposta davvero al variare dell'angolazione. La variante Starlight Black, più sobria, punta invece su un'eleganza più discreta.
La scocca monoblocco, realizzata con un processo di lavorazione a freddo, rende il retro pulito e continuo attorno al modulo fotografico, riducendo l'accumulo di polvere. Il peso contenuto e le dimensioni compatte rendono il telefono comodo da usare con una sola mano, anche se la superficie tende a scivolare più del previsto se non si utilizza una cover.
OPPO ha scelto un pannello AMOLED da 6,32 pollici, una diagonale più compatta rispetto a molti flagship recenti, ma tutt'altro che penalizzante nell'uso quotidiano. La risoluzione di 2.640 x 1.216 pixel porta la densità a circa 460 PPI, un valore che garantisce testi nitidi e immagini definite.
Il refresh rate arriva fino a 144 Hz, anche se questa soglia massima resta disponibile solo in scenari di gioco compatibili: per la navigazione quotidiana il pannello lavora tipicamente a frequenze più contenute, gestite in modo dinamico dal sistema.
La tecnologia AMOLED garantisce neri profondi e un contrasto elevato, mentre le funzioni Splash Touch e Glove Touch permettono di usare lo schermo anche con le mani bagnate o con i guanti, un dettaglio utile per chi scatta in condizioni non ideali.
È il vero punto di forza del Reno16 Pro. Il sensore principale da 200 Megapixel lavora in coppia con un ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x, offrendo una versatilità che raramente si trova in questa fascia di prezzo.
Le novità software raccontano bene la vocazione del telefono: Pop Cam aggiunge filtri vintage con un solo tocco, mentre AI Remix Collage permette di combinare foto e video in composizioni dinamiche, estraendo soggetti da inserire in nuove scene.
Sul fronte video arrivano il 4K a 60fps su entrambe le fotocamere e il Dual-View Video 2.0, per registrare contemporaneamente con sensore anteriore e posteriore.
A completare l'ecosistema fotografico c'è OPPO Bubble, l'accessorio magnetico con display che trasforma la fotocamera posteriore in una vera selfie camera, in vendita separatamente a 99,99 euro durante il lancio.
Sotto la scocca lavora il MediaTek Dimensity 8550 Super, un chipset che garantisce fluidità nell'uso quotidiano, tra multitasking, social e navigazione. Il sistema ColorOS 16, basato su Android 16, risulta scattante e privo di rallentamenti evidenti nel passaggio tra le app.
Va detto con chiarezza, però, che non si tratta di un processore da vero flagship assoluto: chi gioca ai titoli più pesanti o cerca punteggi benchmark ai vertici della categoria troverà alternative più potenti, anche a parità di fascia di prezzo.
Tra le funzioni intelligenti spicca l'AI Snap Key, un tasto fisico dedicato che dà accesso immediato ad AI Mind Space, lo strumento che permette di catturare e organizzare rapidamente i contenuti visualizzati sullo schermo.
La batteria è probabilmente l'altro grande punto di forza del dispositivo. Con una capacità tipica di 6.700 mAh basata su tecnologia silicio-carbonio, nei nostri test di utilizzo misto (fotografia, social e navigazione) il telefono ha retto senza difficoltà un'intera giornata di uso intenso, con margine sufficiente per arrivare al giorno successivo in caso di utilizzo più leggero.
La ricarica rapida SUPERVOOC da 80W riporta il telefono a piena carica in tempi contenuti, tanto da permettere di ricaricare quanto basta per l'intera giornata nel tempo di una colazione.
Attenzione però: il caricatore non è incluso in confezione, quindi va acquistato separatamente se non se ne possiede già uno compatibile.
Sul fronte resistenza, le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K garantiscono protezione sia da acqua ad alta pressione sia da polvere, un livello raramente raggiunto in questa fascia.
OPPO Reno16 Pro
OPPO Reno16 Pro convince soprattutto su fotocamera e autonomia: il sensore da 200 Megapixel offre una versatilità rara in questa fascia, mentre la batteria da 6.700 mAh regge tranquillamente giornate intere di uso intenso.
Il design con effetto 3D sul retro aggiunge un elemento di personalità che raramente si vede sugli smartphone di oggi.
Il prezzo di listino resta il vero nodo della recensione: 1.099 euro sono una cifra impegnativa per un chipset che non compete con i flagship assoluti sul fronte prestazioni pure.
A questo si aggiungono l'assenza del caricatore in confezione e una scocca che, complice l'effetto lucido, risulta piuttosto scivolosa.
Se si guarda al prezzo di lancio di 899 euro, OPPO Reno16 Pro diventa una proposta decisamente più equilibrata, capace di soddisfare chi produce contenuti ogni giorno senza voler necessariamente inseguire benchmark da flagship puro.
A 1.099 euro di listino pieno, invece, la valutazione si fa più cauta: conviene solo a chi userà davvero a fondo fotocamera e strumenti creativi, mentre chi cerca solo potenza bruta troverà alternative più convenienti.
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