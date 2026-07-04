Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Fotocamera da 200 Megapixel, batteria da 6.700 mAh e un design che si fa notare: il nuovo top di gamma OPPO strizza l'occhio ai creator di contenuti, ma non è privo di compromessi.

Fotocamera da 200MP e batteria da 6.700 mAh che regge una giornata intera: ci sono dettagli per cui il Reno16 Pro convince davvero. Il retro con effetto 3D è la cosa più originale vista in giro da tempo.

Il prezzo però è impegnativo, è l'effetto del caro memorie, che non dà scampo ai produttori. Curioso l'accessorio (venduto a parte) OPPO Bubble, piacerà da matti alla Gen Z.

Chi produce contenuti tutti i giorni, tra Instagram, TikTok e YouTube, sa bene quanto conti avere in tasca uno strumento che non tradisca mai: fotocamera pronta, batteria che non molla a metà pomeriggio, software che aiuta a montare in fretta. È esattamente il terreno su cui OPPO Reno16 Pro ha deciso di giocare la sua partita.

Il nuovo top di gamma della serie Reno è uno smartphone fotografico di fascia alta, disponibile in Italia dal 1° luglio 2026 al prezzo di listino di 1.099 euro, con una promozione di lancio che lo porta a 899 euro fino al 31 luglio. Si rivolge a chi scatta, monta e pubblica ogni giorno, e cerca in un solo dispositivo fotocamera potente, intelligenza artificiale creativa e un tocco di personalità estetica in più rispetto alla concorrenza.

Non è un caso che il primo argomento di conversazione che genera non riguardi una funzione software, ma un dettaglio puramente visivo: un piccolo pianeta che sembra fluttuare sul retro del telefono. Ne parliamo tra poco, insieme a tutto il resto.

Se il prezzo può essere un ostacolo, qui sotto vi suggeriamo un’alternativa validissima: il modello precedente che è ancora super competitivo.