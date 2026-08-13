Oppo Reno16 Pro, il nuovo smartphone top al minimo storico: sconto esagerato

L'Oppo Reno16 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto di 200 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Schermo da 6,32 pollici, processore MediaTek e tripla fotocamera posteriore.

Oppo

Uscito sul mercato da pochissimo tempo e da oggi già disponibile in offerta a un prezzo speciale. Parliamo del nuovo Oppo Reno16 Pro, smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Smartphone che si basa su un display compatto che permette di utilizzarlo con una sola mano e soprattutto con un refresh rate fino a 144 Hz che lo rende molto fluido. Il comparto fotografico è di livello assoluto: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel, mentre la fotocamera selfie è da 50 megapixel. Tornando alla promo lancio, da oggi lo smartphone Oppo è disponibile con uno sconto lancio di 200 euro e al prezzo più basso di sempre. Un vero affare per un telefono con pochi eguali in questa fascia di prezzo.

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Oppo Reno16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lancio irrinunciabile per l’Oppo Reno16 Pro. Solo su Amazon è disponibile a un prezzo di 899,99 euro con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Oppo Reno16 Pro: le caratteristiche tecniche

Novità Oppo che rilancia il brand nella fascia alta del mercato. L’Oppo Reno16 Pro ha tutto per far bene, da un design accattivante a una scheda tecnica senza punti deboli. Il punto forte dello smartphone è il display OLED da 6,32 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende molto fluido nella vita di tutti i giorni. Pannello super nitido e anche molto compatto che ti permette di utilizzarlo con una sola mano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8550 che assicura ottime prestazioni, anche grazie ai 12 gigabyte di RAM e ai 512 gigabyte di memoria interna che ti permettono di installare tutto quello che vuoi.

Uno dei punti forti dell’Oppo Reno16 Pro è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo per ritratti sempre da 50 megapixel. Ottima anche la fotocamera selfie da 50 megapixel che ti permette di scattare foto già pronte per i social. Per il foto editing Oppo mette a disposizione tanti filtri e soprattutto avanzati algoritmi di intelligenza naturale che rendono la modifica delle immagini semplice e immediata.

Restando in tema di intelligenza artificiale, hai a disposizione diversi strumenti AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni e ti semplificano la vita. La funzione AI Mind Pilot ti mostra le risposte di tre diversi motori AI in modo da avere una visione più ampia. Chiudiamo con l’ottima batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni anche con un utilizzo intensivo. Il supporto alla ricarica superveloce da 80 W ti permette di avere il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

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