Abbiamo provato OPPO Reno14 per un mese, ecco perché ci è piaciuto
Il nuovo smartphone della serie Reno punta su innovazione fotografica e resistenza estrema
Il segmento degli smartphone tra i 500 e 700 euro rappresenta oggi il cuore pulsante del mercato mobile. È qui che si combatte la battaglia più serrata, dove i produttori devono dimostrare di saper offrire esperienza premium senza i costi dei top di gamma. In questo scenario, la serie Reno di OPPO ha sempre occupato una posizione particolare, distinguendosi per design curato e attenzione ai dettagli estetici che spesso mancano alla concorrenza.
Il 2025 porta con sé nuove sfide: gli utenti sono sempre più esigenti, le tecnologie AI iniziano a fare la differenza concreta nell’uso quotidiano, e la sostenibilità diventa un fattore di scelta importante. In questo contesto, OPPO lancia il Reno14 5G, uno smartphone che promette di alzare l’asticella con innovazioni concrete come il sistema AI Flash Photography e una resistenza certificata IP69 che va oltre i soliti standard.
Ma il mercato è spietato: Samsung Galaxy A56, Xiaomi 15T, Nothing Phone (3a) e tanti altri competitor offrono proposte allettanti nella stessa fascia di prezzo. Riuscirà il nuovo Reno14 a ritagliarsi uno spazio significativo, o si perderà nella massa di smartphone "quasi premium"?
L'OPPO Reno14 5G arriva in Italia con una proposta chiara: design distintivo, autonomia generosa e un comparto fotografico arricchito dall'intelligenza artificiale. Il prezzo di 599 euro lo posiziona nel segmento medio-alto, dove deve confrontarsi con competitor agguerriti e utenti sempre più informati.
Le specifiche tecniche parlano di un dispositivo equilibrato: processore MediaTek Dimensity 8350 a 4nm, 12 GB di RAM espandibili, display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate 120Hz e una batteria da 6.000 mAh che promette autonomia da record. La certificazione IP69 garantisce resistenza estrema, mentre il sistema AI Flash Photography rappresenta la vera novità con un triplo flash LED che include un'unità dedicata al teleobiettivo.
Dopo oltre un mese di test intensivi, possiamo dire che il Reno14 5G riesce nell'intento di offrire un'esperienza premium accessibile, pur non essendo esente da alcuni compromessi tipici della sua fascia di prezzo.
- Autonomia eccellente
- Resistenza senza compromessi
- Design curato
- Flash potenziato con triplo LED
- Design simile ad iPhone
- Software migliorabile
- Caricatore venduto a parte
- Ultra grandangolare appena sufficiente
I materiali premium trasmettono solidità e cura nei dettagli. Il peso di soli 187 grammi e lo spessore di 7,4 mm lo rendono incredibilmente maneggevole, perfetto per chi cerca un dispositivo compatto senza rinunciare a un display generoso.
La certificazione IP69 non è solo marketing: durante i test abbiamo sottoposto il telefono a situazioni estreme, dalla pioggia battente ai getti d'acqua ad alta pressione, senza mai riscontrare problemi. Però, il design richiama fin troppo da vicino l'iPhone, dai bordi piatti al profilo squadrato. Una scelta comprensibile dal punto di vista commerciale, ma che denota mancanza di coraggio nell'innovazione estetica.
Il pannello AMOLED da 6,59 pollici offre un'esperienza visiva eccellente. I 1.200 nit di luminosità massima garantiscono perfetta leggibilità anche sotto il sole diretto, mentre i colori risultano vividi senza essere eccessivi.
Il refresh rate a 120Hz dona fluidità apprezzabile nella navigazione e nel gaming, con transizioni sempre morbide. Durante la visione di contenuti HDR, il display dimostra buona fedeltà cromatica e contrasti netti.
Le funzionalità Splash Touch e Glove Mode si rivelano più utili del previsto nell'uso quotidiano. Unico neo: le cornici, pur sottili, non raggiungono l'eccellenza di alcuni competitor premium.
Il vero punto di forza è il sistema AI Flash Photography. Il triplo flash LED, con unità dedicata al teleobiettivo, trasforma completamente gli scatti notturni. La qualità generale è elevata: il sensore principale da 50 MP restituisce foto nitide e ben bilanciate, mentre il teleobiettivo 3,5x si comporta egregiamente anche al buio.
Le funzionalità AI come Scatto Perfetto e Ricomposizione semplificano davvero la vita, correggendo imperfezioni che normalmente richiederebbero editing manuale. L'ultra-grandangolare da 8 MP è il punto debole del trio, con qualità inferiore rispetto agli altri sensori. La registrazione video 4K HDR offre risultati soddisfacenti, con stabilizzazione efficace.
Il MediaTek Dimensity 8350 si rivela una scelta azzeccata. Le prestazioni quotidiane sono sempre fluide, senza incertezze o rallentamenti. Il multitasking con i 12 GB di RAM espandibili non conosce limiti, mentre la gestione termica rimane sempre sotto controllo anche durante sessioni di gaming prolungate.
I 512 GB di storage UFS 3.1 offrono velocità adeguate, anche se l'impossibilità di espansione potrebbe limitare alcuni utenti. Il software ColorOS 15 è stabile e reattivo, ma manca di personalità, risultando troppo simile ad altri brand del gruppo BBK Electronics.
Qui il Reno14 5G eccelle davvero. La batteria da 6.000 mAh garantisce autonomia da record: con uso normale si superano tranquillamente le 36 ore, mentre anche con utilizzo intenso si arriva comodamente a fine giornata con il 25-30% residuo.
La ricarica SUPERVOOC da 80W è impressionante, ma il caricatore non è incluso in confezione - una scelta discutibile che costringe a una spesa aggiuntiva. I tempi di ricarica sono comunque eccellenti: da 0 a 100% in 48 minuti, con il 25% raggiunto in soli 10 minuti.
L'OPPO Reno14 5G si presenta come uno smartphone maturo e equilibrato, capace di soddisfare le esigenze di un'utenza variegata. Chi dovrebbe prenderlo in considerazione? Sicuramente gli amanti della fotografia mobile, grazie al sistema AI Flash Photography che fa davvero la differenza negli scatti notturni.
L'autonomia da record lo rende ideale per chi usa intensivamente lo smartphone durante la giornata, mentre la certificazione IP69 attira gli appassionati di attività outdoor.
Il design elegante e i materiali premium lo rendono adatto a un pubblico attento all'estetica, anche se la somiglianza con l'iPhone potrebbe non piacere a tutti. È perfetto per chi cerca affidabilità senza eccessi, preferendo la sostanza alla spettacolarizzazione.
A 599 euro, il Reno14 5G offre un rapporto qualità-prezzo convincente, ma non straordinario. La concorrenza è serrata e alcuni competitor offrono specifiche superiori in determini ambiti. La scelta dipende dalle priorità: se autonomia, resistenza e fotografia sono in cima alla lista, il Reno14 5G merita seria considerazione. Se invece cercate prestazioni pure o il massimo rapporto qualità-prezzo, esistono alternative più aggressive.
