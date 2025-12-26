Oppo, smartphone top a prezzo stracciato: va comprato ora

L'Oppo Reno13 F è in offerta su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Scopri caratteristiche e funzionalità.

Natale è passato, ma non le offerte su Amazon. Anche oggi troviamo offerte speciali sui prodotti tech e soprattutto sugli smartphone. Una delle promo che sta catturando l’attenzione riguarda l‘Oppo Reno13 F, smartphone medio di gamma che troviamo su Amazon in promo con un ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione imperdibile per un telefono che assicura ottime prestazioni e foto professionali.

Infatti, lo smartphone si basa su un processore Snapdragon e su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottime anche le foto grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un telefono che paghi quanto un medio di gamma, ma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Non perdere questa occasione: può terminare da un momento all’altro.

Oppo Reno13 F: prezzo, offerta e sconto Amazon

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smartphone Oppo. Da oggi lo trovi a un prezzo di 247,40 euro con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Una promo lampo da non farsi assolutamente sfuggire.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Le politiche sui resi sono quelle tipiche di Amazon e hai quindici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Oppo Reno13 F: caratteristiche tecniche

Un telefono dalle qualità superiori. L’Oppo Reno13 F non solo assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione, ma è anche realizzato con materiali top e il design premium lo rende unico nel panorama mobile. Il tutto con componenti che ne esaltano le performance.

Partiamo dal primo elemento premium dello smartphone: lo schermo. L‘Oppo Reno13 F è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 6 Gen 1 che supporta qualsiasi applicazione ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. La RAM può essere aumentata utilizzando la RAM virtuale e può arrivare fino a 16 gigabyte.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare una fotocamera da 32 megapixel che assicura scatti perfetti da poter caricare direttamente sui social. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale. Grazie a filtri AI e al sistema di foto editing puoi rendere ogni foto un vero capolavoro.

Chiudiamo con una super batteria da 5800mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale e supporta anche la ricarica rapida a 45 W: per avere il 100% di autonomia ti bastano poco più di 30 minuti. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

