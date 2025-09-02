OPPO Reno 12 FS 4G, con l'offerta Amazon è lo smartphone da prendere
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno12 FS 4G con un prezzo scontato di 158 euro: si tratta di un'occasione da cogliere al volo
- OPPO Reno12 FS 4G in offerta su Amazon a 158 euro, con consegna rapida e reso gratuito entro 14 giorni.
- Smartphone con display AMOLED 120 Hz, Snapdragon 685, 8/512 GB, batteria da 5.000 mAh e tripla fotocamera da 50 M
Su Amazon c’è oggi l’offerta giusta per poter acquistare uno smartphone economico con un prezzo contenuto e senza compromessi sulla qualità: in questo momento, infatti, è possibile puntare su OPPO Reno12 FS 4G.
Il modello in questione viene proposto con un prezzo scontato di 158 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare un ottimo dispositivo mantenendo la spesa contenuta. L’offerta resterà disponibile solo per un breve periodo.
Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La consegna è rapida e c’è sempre la possibilità di sfruttare 14 giorni di reso gratuito.
La scheda tecnica dell’OPPO Reno12 FS 4G
Con OPPO Reno12 FS 4G è possibile acquistare un ottimo smartphone, economico e con una buona scheda tecnica. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.
Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 685, una buona soluzione per poter ottenere prestazioni elevate anche nella fascia bassa del mercato. Il SoC è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di memoria interna.
Tra le specifiche troviamo anche una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. C’è spazio anche per una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.
Da segnalare anche la presenza di un sensore per le impronte digitali, posizionato lateralmente. OPPO Reno12 FS 4G è dotato del supporto Dual SIM e può contare sulla certificazione IP64. Per quanto riguarda il sistema operativo, il modello può contare sul sistema operativo Android 15 con ColorOS.
Le dimensioni sono pari 163,1 x 75,8 x 7,7 mm con un peso di 187 grammi. Lo smartphone OPPO ha tutto quello che serve per poter garantire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, con la possibilità di mantenere la spesa contenuta. Per rapporto qualità/prezzo, in questo momento, lo smartphone diventa una delle opzioni più interessanti su cui puntare oggi.
OPPO Reno12 FS 4G, l’offerta Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno12 FS 4G con un prezzo scontato di 158 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.