Questo smartphone costa la metà di iPhone e ha la batteria che dura il doppio

Sotto la scocca lavora uno Snapdragon 7 Gen 4, processore di fascia media che gestisce perfettamente social, navigazione e fotografia ma che mostra i suoi limiti nei videogiochi più pesanti. È il prezzo da pagare per avere autonomia stellare senza spendere 800 euro.

Il display ha cornici simmetriche su tutti i lati e uno screen-to-body ratio del 93,4 percento. Non è compatto come Reno15 Pro da 6,32 pollici, ma i 6,59 pollici rimangono gestibili per l'uso a una mano nella maggior parte delle situazioni quotidiane.

La vera sorpresa arriva con la certificazione IP69 , una rarità assoluta per la fascia di prezzo. Non solo resiste all'immersione fino a un metro e mezzo per mezz'ora, ma può sopportare anche getti d'acqua ad alta pressione fino a 80 gradi. OPPO ha persino integrato modalità video subacquee in 4K per sfruttare questa protezione estrema.

Il f rame in alluminio aerospaziale non è solo marketing: nella pratica il telefono non si piega nemmeno quando lo tieni nella tasca posteriore dei jeans e ci ti siedi sopra accidentalmente (testato, non lo rifare a casa). Il peso di 197 grammi si sente ma è ben distribuito, mentre lo spessore di appena 7,77mm è notevole considerando la batteria enorme che c'è dentro.

OPPO ha inciso migliaia di micro-strutture nel vetro che manipolano la luce creando riflessi tridimensionali che cambiano a seconda dell'angolazione. Giri il telefono e l'effetto scorre, si trasforma, ricorda davvero un'aurora boreale in movimento. È difficile rendere l'idea con le foto, bisogna vederlo dal vivo per capire il livello di cura nei dettagli.

Quando tiri fuori dalla scatola il Reno15 nella colorazione Aurora White , la prima sensazione è quella di aver speso più di quanto effettivamente hai pagato. Il vetro posteriore lavorato con la tecnica HoloFusion non è il solito effetto iridescente che si vede su mille smartphone economici.

L' audio stereo è gestito da due speaker che offrono volume sufficiente e una buona separazione stereo. I bassi ovviamente non sono profondi come su una cassa Bluetooth dedicata, ma per guardare video o fare videochiamate la qualità è più che adeguata.

Le tre modalità colore (Standard, Naturale e Vivido) sono tutte ben calibrate. La modalità Standard offre il miglior equilibrio per l'uso quotidiano, mentre la Vivido esagera leggermente ma rende molto bene su Instagram e TikTok. Il vetro Gorilla Glass 7i protegge lo schermo: dopo due settimane senza pellicola protettiva, zero graffi visibili.

La copertura del gamut cromatico DCI-P3 raggiunge il 100% con un delta E inferiore a uno in tutte le modalità colore disponibili. Tradotto in termini pratici: i colori sono accurati e saturi senza essere esagerati , perfetti sia per la visione di contenuti che per l'editing fotografico mobile.

Il refresh rate dinamico a 120Hz si adatta automaticamente al tipo di contenuto visualizzato: fluido e scattante quando scorri sui social o navighi sul web, rallenta quando visualizzi contenuti statici per risparmiare batteria. Il passaggio tra le varie frequenze è gestito bene dal sistema e raramente si percepiscono cambi bruschi.

Il pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2760 per 1256 pixel rappresenta uno dei punti più solidi dell'intero smartphone. OPPO non ha fatto economie qui, e i risultati si vedono chiaramente nell'uso di tutti i giorni.

La selfie camera da 50 megapixel con angolo ultrawide a 0,6x è una piacevole sorpresa. Cattura molta scena ed è perfetta per selfie di gruppo o contenuti per social. Registra anche in 4K a 60fps, cosa non scontata per la fascia media e apprezzatissima da chi crea contenuti video.

Va bene per foto di gruppo rapide o panorami compressi da condividere sui social, ma se stampi o vuoi mantenere qualità elevata questa fotocamera è un limite concreto. Almeno ha autofocus e può funzionare anche come macro di emergenza.

L'ultrawide da 8 megapixel rappresenta invece il punto debole dell'intero sistema. Un sensore con questa risoluzione nel 2026 è anacronistico: le foto perdono dettaglio evidente, i colori non sono coerenti con la principale, la distorsione ai bordi è marcata.

Il bokeh è morbido e realistico , l'edge detection funziona bene anche con capelli mossi o contorni complessi. Anche in condizioni di luce non ottimale l'apertura f/2.8 combinata con l'OIS garantisce risultati convincenti. Lo zoom digitale fino a 7x rimane utilizzabile per condivisioni social, oltre diventa troppo morbido.

Il vero punto di forza è il teleobiettivo Samsung JN5 da 50 megapixel con zoom ottico 3.5x . Una focale equivalente di 80 millimetri stabilizzata otticamente in un telefono da seicento euro non è scontata. Questa lunghezza focale crea quella compressione prospettica che rende i ritratti più cinematografici, con lo sfondo naturalmente sfocato senza bisogno di effetti software forzati.

Di notte la situazione cambia: senza un sensore più grande il rumore digitale si fa sentire nelle zone d'ombra e il dettaglio generale cala. Non parliamo di foto inutilizzabili, ma competitor come Pixel 9a fanno decisamente meglio con algoritmi più aggressivi.

La fotocamera principale monta un sensore Sony IMX882 da 50 megapixel con formato da un pollice e 1,95, pixel da 0,8 micrometri e stabilizzazione ottica OIS. Non è il sensore top di gamma che trovi sul Find X9 Pro , ma nell'uso quotidiano regala scatti di ottima qualità.

Prestazioni e software VOTO: 6.5

Qui arriviamo al compromesso più evidente dell'intero smartphone. Lo Snapdragon 7 Gen 4 è un processore di fascia media, e nelle applicazioni più pesanti i limiti emergono chiaramente.

L'uso quotidiano non presenta alcun problema: app che si aprono velocemente, multitasking fluido con diverse schede browser aperte contemporaneamente, ColorOS 16 che scorre senza intoppi. Per chi usa lo smartphone principalmente per social media, navigazione web, foto, email e messaging, il Reno15 è perfettamente adeguato.

Poi apri un videogioco impegnativo e la realtà si manifesta. Genshin Impact consiglia automaticamente il preset grafico "medio" ma fatica a mantenere stabili i 30 frame al secondo. Abbassando tutto al minimo si arriva a circa 50fps ma con cali evidenti durante le battagle più concitate.

Wuthering Waves mostra limiti ancora più marcati: anche alle impostazioni grafiche minime i combattimenti scendono sotto i 30fps, e durante i boss fight si trasforma in uno slideshow. Zenless Zone Zero si comporta in modo simile, rendendo l'esperienza di gioco poco soddisfacente.

Titoli meno esigenti come Call of Duty Mobile e Destiny Rising girano senza problemi, ma non sono esattamente il banco di prova più severo per un processore moderno.

I benchmark confermano la posizione di fascia media: circa un milione di punti su AnTuTu. Come riferimento, il Dimensity 8350 del Reno14 raggiungeva 1,7 milioni. Sì, il Reno15 è più lento del predecessore. OPPO lo sa benissimo e infatti non fa proclami sulle prestazioni pure.

ColorOS 16 basato su Android 16 porta con sé funzioni AI interessanti: AI Mind Space per organizzare screenshot e note, integrazione di Google Gemini nelle app di sistema, AI Portrait Glow per le foto, funzione Popout per creare collage creativi. Alcune sono genuinamente utili, altre sono esercizi di stile che userai una volta per curiosità.

Il bloatware è presente e fastidioso: app preinstallate che nessuno ha chiesto vanno rimosse manualmente al primo avvio se non vuoi notifiche spam. Servono dieci minuti ma è un passaggio necessario. Le animazioni di sistema sono troppo lente di default: il primo consiglio è entrare nelle impostazioni e accelerare tutto per rendere l'interfaccia più reattiva.

OPPO promette quattro anni di aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza. Non è ai livelli di Google o Samsung sui flagship, ma per la fascia media è un impegno solido.