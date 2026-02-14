Questo smartphone costa la metà di iPhone e ha la batteria che dura il doppio
Batteria monstre da 6500mAh e teleobiettivo dedicato ai ritratti: OPPO rinuncia alle prestazioni gaming per puntare su ciò che conta davvero nell'uso quotidiano
Quante volte ti è capitato di trovarti a sera con il telefono che lampeggia rosso, costretto a razionare ogni notifica e ogni schermata accesa come se fosse l’ultima goccia di benzina nel serbatoio? È una sensazione frustrante, quella di dover pianificare la giornata attorno alla carica residua dello smartphone. Eppure è diventata normalità per milioni di persone.
I produttori hanno provato diverse strade. Alcuni hanno spinto sui processori sempre più efficienti, altri hanno aggiunto modalità risparmio energetico sempre più aggressive. Poi c’è chi, come OPPO con il nuovo Reno15, ha scelto la via più semplice e diretta: una batteria talmente grande da rendere l’ansia da ricarica un ricordo del passato.
Stiamo parlando di 6500mAh, la stessa capacità che trovi sul fratello maggiore Reno15 Pro. Ma a differenza di quel modello che punta sulle prestazioni pure, questo Reno15 standard fa un compromesso preciso: meno potenza di calcolo, più ore di autonomia. E lo fa con un prezzo di 599 euro che rende il tutto molto più interessante.
La domanda è legittima: ha senso sacrificare qualche frame nei videogiochi per guadagnare un giorno intero di utilizzo? OPPO scommette di sì. E dopo due settimane di test intensivi, possiamo dirvi che in molti casi questa scommessa paga eccome.
OPPO Reno15
OPPO Reno15 arriva sul mercato italiano con una proposta chiara: essere lo smartphone per chi non vuole pensare alla ricarica. La batteria da 6500mAh garantisce quasi due giorni pieni di utilizzo normale, il teleobiettivo da 3.5x scatta ritratti con quella compressione prospettica che sembra cinematografica, il design Dancing Aurora cattura la luce come pochi altri telefoni sanno fare.
Sotto la scocca lavora uno Snapdragon 7 Gen 4, processore di fascia media che gestisce perfettamente social, navigazione e fotografia ma che mostra i suoi limiti nei videogiochi più pesanti. È il prezzo da pagare per avere autonomia stellare senza spendere 800 euro.
La certificazione IP69 lo rende resistente anche a getti d'acqua ad alta pressione, il display AMOLED da 6,59 pollici con refresh a 120Hz garantisce fluidità visiva, la ricarica rapida da 80W (caricatore incluso) riempie la batteria in meno di un'ora. Ma è davvero il compromesso giusto per la fascia media? Vediamolo insieme.
- Batteria enorme
- Zoom 3.5X
- Certificazione IP69
- Design con effetti luce 3D
- Ricarica rapida 80W
- Prestazioni gaming contenute
- Fotocamera ultrawide appena sufficiente
- Software con molto bloatware
- Assenza ricarica wireless
- Porta USB 2.0 senza uscita video
Quando tiri fuori dalla scatola il Reno15 nella colorazione Aurora White, la prima sensazione è quella di aver speso più di quanto effettivamente hai pagato. Il vetro posteriore lavorato con la tecnica HoloFusion non è il solito effetto iridescente che si vede su mille smartphone economici.
OPPO ha inciso migliaia di micro-strutture nel vetro che manipolano la luce creando riflessi tridimensionali che cambiano a seconda dell'angolazione. Giri il telefono e l'effetto scorre, si trasforma, ricorda davvero un'aurora boreale in movimento. È difficile rendere l'idea con le foto, bisogna vederlo dal vivo per capire il livello di cura nei dettagli.
Il frame in alluminio aerospaziale non è solo marketing: nella pratica il telefono non si piega nemmeno quando lo tieni nella tasca posteriore dei jeans e ci ti siedi sopra accidentalmente (testato, non lo rifare a casa). Il peso di 197 grammi si sente ma è ben distribuito, mentre lo spessore di appena 7,77mm è notevole considerando la batteria enorme che c'è dentro.
La vera sorpresa arriva con la certificazione IP69, una rarità assoluta per la fascia di prezzo. Non solo resiste all'immersione fino a un metro e mezzo per mezz'ora, ma può sopportare anche getti d'acqua ad alta pressione fino a 80 gradi. OPPO ha persino integrato modalità video subacquee in 4K per sfruttare questa protezione estrema.
Il display ha cornici simmetriche su tutti i lati e uno screen-to-body ratio del 93,4 percento. Non è compatto come Reno15 Pro da 6,32 pollici, ma i 6,59 pollici rimangono gestibili per l'uso a una mano nella maggior parte delle situazioni quotidiane.
Il pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2760 per 1256 pixel rappresenta uno dei punti più solidi dell'intero smartphone. OPPO non ha fatto economie qui, e i risultati si vedono chiaramente nell'uso di tutti i giorni.
La luminosità massima tocca i 1200 nit in modalità automatica, sufficiente per vedere perfettamente lo schermo anche sotto il sole diretto di mezzogiorno. Al contrario, la luminosità minima scende fino a 2 nit, ideale per chi usa il telefono a letto senza svegliare chi dorme accanto.
Il refresh rate dinamico a 120Hz si adatta automaticamente al tipo di contenuto visualizzato: fluido e scattante quando scorri sui social o navighi sul web, rallenta quando visualizzi contenuti statici per risparmiare batteria. Il passaggio tra le varie frequenze è gestito bene dal sistema e raramente si percepiscono cambi bruschi.
La copertura del gamut cromatico DCI-P3 raggiunge il 100% con un delta E inferiore a uno in tutte le modalità colore disponibili. Tradotto in termini pratici: i colori sono accurati e saturi senza essere esagerati, perfetti sia per la visione di contenuti che per l'editing fotografico mobile.
Le tre modalità colore (Standard, Naturale e Vivido) sono tutte ben calibrate. La modalità Standard offre il miglior equilibrio per l'uso quotidiano, mentre la Vivido esagera leggermente ma rende molto bene su Instagram e TikTok. Il vetro Gorilla Glass 7i protegge lo schermo: dopo due settimane senza pellicola protettiva, zero graffi visibili.
L'audio stereo è gestito da due speaker che offrono volume sufficiente e una buona separazione stereo. I bassi ovviamente non sono profondi come su una cassa Bluetooth dedicata, ma per guardare video o fare videochiamate la qualità è più che adeguata.
l comparto fotografico del Reno15 segue una strategia precisa: invece di puntare tutto su un sensore principale stratosferico, OPPO ha distribuito la qualità su tre fotocamere reali, con risultati altalenanti.
La fotocamera principale monta un sensore Sony IMX882 da 50 megapixel con formato da un pollice e 1,95, pixel da 0,8 micrometri e stabilizzazione ottica OIS. Non è il sensore top di gamma che trovi sul Find X9 Pro, ma nell'uso quotidiano regala scatti di ottima qualità.
Le foto in buona luce mostrano dettaglio eccellente fino allo zoom digitale 2x, con una resa cromatica leggermente calda che segue lo stile OPPO degli ultimi anni. Il motore AI Portrait Glow lavora in background riconoscendo automaticamente situazioni di controluce e ribilanciando l'illuminazione sui volti senza risultare artificiale.
Di notte la situazione cambia: senza un sensore più grande il rumore digitale si fa sentire nelle zone d'ombra e il dettaglio generale cala. Non parliamo di foto inutilizzabili, ma competitor come Pixel 9a fanno decisamente meglio con algoritmi più aggressivi.
Il vero punto di forza è il teleobiettivo Samsung JN5 da 50 megapixel con zoom ottico 3.5x. Una focale equivalente di 80 millimetri stabilizzata otticamente in un telefono da seicento euro non è scontata. Questa lunghezza focale crea quella compressione prospettica che rende i ritratti più cinematografici, con lo sfondo naturalmente sfocato senza bisogno di effetti software forzati.
Il bokeh è morbido e realistico, l'edge detection funziona bene anche con capelli mossi o contorni complessi. Anche in condizioni di luce non ottimale l'apertura f/2.8 combinata con l'OIS garantisce risultati convincenti. Lo zoom digitale fino a 7x rimane utilizzabile per condivisioni social, oltre diventa troppo morbido.
L'ultrawide da 8 megapixel rappresenta invece il punto debole dell'intero sistema. Un sensore con questa risoluzione nel 2026 è anacronistico: le foto perdono dettaglio evidente, i colori non sono coerenti con la principale, la distorsione ai bordi è marcata.
Va bene per foto di gruppo rapide o panorami compressi da condividere sui social, ma se stampi o vuoi mantenere qualità elevata questa fotocamera è un limite concreto. Almeno ha autofocus e può funzionare anche come macro di emergenza.
La selfie camera da 50 megapixel con angolo ultrawide a 0,6x è una piacevole sorpresa. Cattura molta scena ed è perfetta per selfie di gruppo o contenuti per social. Registra anche in 4K a 60fps, cosa non scontata per la fascia media e apprezzatissima da chi crea contenuti video.
Qui arriviamo al compromesso più evidente dell'intero smartphone. Lo Snapdragon 7 Gen 4 è un processore di fascia media, e nelle applicazioni più pesanti i limiti emergono chiaramente.
L'uso quotidiano non presenta alcun problema: app che si aprono velocemente, multitasking fluido con diverse schede browser aperte contemporaneamente, ColorOS 16 che scorre senza intoppi. Per chi usa lo smartphone principalmente per social media, navigazione web, foto, email e messaging, il Reno15 è perfettamente adeguato.
Poi apri un videogioco impegnativo e la realtà si manifesta. Genshin Impact consiglia automaticamente il preset grafico "medio" ma fatica a mantenere stabili i 30 frame al secondo. Abbassando tutto al minimo si arriva a circa 50fps ma con cali evidenti durante le battagle più concitate.
Wuthering Waves mostra limiti ancora più marcati: anche alle impostazioni grafiche minime i combattimenti scendono sotto i 30fps, e durante i boss fight si trasforma in uno slideshow. Zenless Zone Zero si comporta in modo simile, rendendo l'esperienza di gioco poco soddisfacente.
Titoli meno esigenti come Call of Duty Mobile e Destiny Rising girano senza problemi, ma non sono esattamente il banco di prova più severo per un processore moderno.
I benchmark confermano la posizione di fascia media: circa un milione di punti su AnTuTu. Come riferimento, il Dimensity 8350 del Reno14 raggiungeva 1,7 milioni. Sì, il Reno15 è più lento del predecessore. OPPO lo sa benissimo e infatti non fa proclami sulle prestazioni pure.
ColorOS 16 basato su Android 16 porta con sé funzioni AI interessanti: AI Mind Space per organizzare screenshot e note, integrazione di Google Gemini nelle app di sistema, AI Portrait Glow per le foto, funzione Popout per creare collage creativi. Alcune sono genuinamente utili, altre sono esercizi di stile che userai una volta per curiosità.
Il bloatware è presente e fastidioso: app preinstallate che nessuno ha chiesto vanno rimosse manualmente al primo avvio se non vuoi notifiche spam. Servono dieci minuti ma è un passaggio necessario. Le animazioni di sistema sono troppo lente di default: il primo consiglio è entrare nelle impostazioni e accelerare tutto per rendere l'interfaccia più reattiva.
OPPO promette quattro anni di aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza. Non è ai livelli di Google o Samsung sui flagship, ma per la fascia media è un impegno solido.
Qui il Reno15 mostra perché esistono i compromessi sulle prestazioni. La batteria da 6500mAh (25,48 wattora per essere precisi) è semplicemente enorme per la categoria.
Nei test di autonomia standardizzati si arriva a 24 ore e 39 minuti di utilizzo continuo. Tradotto nell'uso reale significa quasi due giorni pieni di attività normale: social media, foto, navigazione, streaming video, hotspot, videochiamate. Arrivi a sera del secondo giorno con ancora margine sufficiente per non andare nel panico.
È una sensazione liberatoria che cambia concretamente il modo in cui usi lo smartphone. Non devi più pianificare la giornata attorno alla percentuale di batteria residua. Non cerchi disperatamente una presa al bar. Non porti il powerbank nello zaino "per sicurezza". Semplicemente usi il telefono quando serve senza pensarci.
La ricarica rapida da 80W è inclusa nella confezione insieme al cavo (grazie OPPO per non fare come certi produttori che vendono flagship senza caricatore). Da quindici percento a cento percento servono circa 42 minuti con il caricatore proprietario. Considerando la capacità monstre della batteria, è un risultato eccellente.
Se usi un caricatore generico USB-PD PPS il telefono accetta fino a 42 watt e completa la ricarica in circa 50 minuti. Leggermente più lento ma non drammatico, e comunque sufficiente per riempire la batteria durante la colazione senza stress.
La ricarica wireless è assente, ma con una batteria così capiente e velocità di ricarica cablata così elevate, non è una mancanza che pesa davvero nell'uso quotidiano.
OPPO dichiara che la batteria mantiene buona capacità per almeno 1600 cicli di ricarica completi, che tradotto significa oltre quattro anni di utilizzo normale. Il sistema di gestione termica è progettato per preservare la chimica della cella nel tempo evitando degrado precoce.
Il comparto connettività è completo ma non eccezionale. Doppio speaker stereo con certificazione Hi-Res Audio: il suono è pulito e il volume massimo sufficiente per guardare video o fare chiamate in vivavoce senza problemi. I bassi ovviamente non sono profondi come su una cassa dedicata, ma per uno smartphone la resa è buona.
Bluetooth 5.4 con supporto per codec avanzati: aptX HD, aptX Adaptive e LHDC 5. La connessione con cuffie wireless è stabile e la latenza bassa, ideale per chi ascolta molta musica o guarda contenuti video.
Wi-Fi 6 (non 6E né tantomeno Wi-Fi 7), 5G dual SIM, NFC per i pagamenti contactless. C'è anche il blaster a infrarossi che trasforma il telefono in telecomando universale per TV, condizionatori e altri dispositivi. Sembra una feature inutile finché non la provi, poi diventa comoda in hotel o in casa di amici.
La porta USB-C 2.0 è una delusione evidente. Velocità di trasferimento dati ridicole per il 2026, e soprattutto nessun supporto per output video. Non puoi collegare il telefono a un monitor esterno via cavo, cosa che per molti non sarà un problema ma per chi usa DeX o simili è un limite concreto.
Il lettore di impronte digitali ottico sotto il display funziona bene: veloce e preciso nel riconoscimento. Il riconoscimento facciale 2D è presente ma meno sicuro del sensore biometrico, quindi meglio usarlo solo come backup rapido.
OPPO Reno15 ha capito una cosa semplice: non tutti hanno bisogno di un processore da flagship. Molte persone vogliono semplicemente uno smartphone che duri tutto il giorno (o meglio, due giorni) senza doversi preoccupare della ricarica. La batteria da 6500mAh non è marketing, è libertà concreta dall'ansia da percentuale rossa.
Il teleobiettivo da 3.5x scatta ritratti migliori di molti smartphone che costano il doppio, grazie a quella focale da 80mm che crea compressione prospettica naturale. Il design Dancing Aurora è genuinamente bello e la certificazione IP69 ti fa dormire tranquillo anche se il telefono finisce in acqua.
A 599 euro OPPO Reno15 rappresenta probabilmente il miglior equilibrio dell'intera serie Reno15. Il Pro ha prestazioni superiori ma costa duecento euro in più. Il Pro Mini è più compatto ma ha batteria più piccola. Questo modello standard prende il meglio dai fratelli, rinuncia al superfluo, e costa meno di tutti.
Non è perfetto, ma ha capito le priorità reali di chi lo comprerà davvero: autonomia stellare, foto decenti, design curato, resistenza estrema. Per chi non è un mobile gamer, è forse la scelta più sensata nella fascia media del 2026.
Se cerchi uno smartphone OPPO che semplicemente funzioni senza pensieri per due giorni filati, questo è il modello giusto.
