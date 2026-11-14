Oppo, smartphone top a un prezzo stracciato: va comprato subito

Da oggi trovi lo smartphone Oppo Reno15 FS in promo con uno sconto del 36% e risparmi 170 euro su quello di listino. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo grande, ottimo processore e batteria da 6500 mAh.

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Ogni giorno su Amazon arrivano nuove promo anticipate per il Black Friday e le occasioni di certo non mancano. Come nel caso dell’Oppo Reno15 FS, smartphone medio di gamma del produttore cinese che da oggi trovi con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo e risparmi ben 170 euro su quello di listino. A rende ancora più interessante la promo, la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non sottovalutare per un telefono completo e che assicura anche ottime caratteristiche. Dotato di un display pOLED da 6,59 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Tra le peculiarità c’è anche la selfie camera sempre da 50 megapixel. Non manca la classica ciliegina sulla torta: la batteria da 6500 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni.

Oppo Reno15 FS Prodotto non disponibile Prodotti simili

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Oppo Reno15 FS: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per l’Oppo Reno15 FS grazie alla promo anticipata del Black Friday. Lo smartphone medio di gamma è disponibile da oggi con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 299 euro e risparmi 170 euro su quello di listino. A rendere ancora più conveniente la promo, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che si trova nella pagina prodotto.

Grazie alla disponibilità immediata dello smartphone, acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Due mesi di tempo per testarlo a fondo e apprezzarne tutte le funzioni.

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Oppo Reno15 FS: batteria grande e ritratti professionali

Un ottimo medio di gamma a un prezzo che lo rende un vero best-buy. Per capire tutte le potenzialità dell’Oppo Reno15 FS basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il design. Oppo ha realizzato una cover posteriore che "prende vita" con la luce, rendendo il telefono unico sul mercato. Passando alle caratteristiche tecniche, l’Oppo Reno15 FS si basa su:

display OLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz

da 6,57 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz processore Snapdragon 6 Gen1

8 gigabyte di RAM

512 gigabyte di memoria interna.

Multitasking e prestazioni non sono certo un problema e hai anche tutto lo spazio a disposizione per installare le app.

Il comparto fotografico è una garanzia, con un occhio di riguardo per i selfie. Lo smartphone è dotato nella parte posteriore di un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, hai a disposizione una fotocamera frontale da ben 50 megapixel che assicura scatti professionali. Non mancano a supporto funzioni che migliorano la qualità degli scatti, anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 6500 mAh che porta l’autonomia a superare anche i due giorni con un utilizzo normale. Con la ricarica rapida da 80 W hai il 100% di autonomia in poco meno di mezzora.

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