Oppo, lo smartphone top a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'Oppo Reno 15 FS è disponibile in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Schermo AMOLED super fluido, fotocamera professionale e mega batteria da 6500 mAh.

Oppo

Comincia una nuova settimana e le offerte su Amazon diventano subito molto interessanti, soprattutto se sei alla ricerca di un nuovo smartphone e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi sulla piattaforma di e-commerce è disponibile l’Oppo Reno15 FS con uno sconto del 26% e il prezzo scende al prezzo più basso di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Il telefono si posiziona nella fascia media del mercato, anche se alcune componenti sono di fascia superiore, come l’ottimo display AMOLED super fluido. La fotocamera principale da 50 megapixel scatta ottime immagini e la batteria da 6500 mAh assicura un’autonomia prolungata. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Oppo Reno 15 FS 347,00 € -26% 469,99 € Risparmi 122,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Oppo Reno 15 FS: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo imperdibile per l’Oppo Reno 15 FS. Grazie alla promo di oggi lo trovi a 347 euro con uno sconto del 26% su quello di listino e il risparmio netto è di poco più di 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Oppo Reno 15 FS 347,00 € -26% 469,99 € Risparmi 122,99 € Acquista su Amazon

Oppo Reno 15 FS: le caratteristiche tecniche

Se stai valutando l’acquisto di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’Oppo Reno 15 FS è una delle migliori soluzioni che puoi trovare oggi. Uno smartphone che vale più di quanto lo paghi, realizzato con ottimi materiali e con un design molto curato e che lo distingue, soprattutto in un periodo storico in cui i telefoni sono tutti molto simili tra di loro.

Analizziamo la scheda tecnica partendo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello che lo rende anche piuttosto compatto e con cui puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti con la miglior risoluzione possibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen1 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti di questo dispositivo, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento a un’ottima fotocamera da 50 megapixel che assicura selfie già pronti per essere caricati sui social.

Chiudiamo con un’altra caratteristica che rende unico questo telefono: la mega batteria da 6500 mAh che dura fino a tre giorni. Supporta anche la ricarica rapida e hai il 100% di autonomia in poco meno di un’ora.

Oppo Reno 15 FS 347,00 € -26% 469,99 € Risparmi 122,99 € Acquista su Amazon

Scopri altri smartphone in promo da oggi su Amazon.

Offerta Metagenics ZincoDyn - Zinco e Selenio per Unghie e Capelli -... 12,22 €(0,22 € / unità) -37% 19,50 € Risparmi 7,28 € Acquista su Amazon Collistar Trattamento Viso Doposole Antirughe, Trattamento r... 14,62 €(29,24 € / ml) -28% 20,40 € Risparmi 5,78 € Acquista su Amazon Citicolina (CDP-Colina) Pura 500 mg per Capsula - Scorta per... 16,99 €(0,24 € / unità) -23% 21,99 € Risparmi 5,00 € Acquista su Amazon Fischer FixTainer DuoPower, 210 Tasselli Universali, per Fis... 17,01 € -22% 21,90 € Risparmi 4,89 € Acquista su Amazon MelkiSmart Wi-Fi Termostato Serie 8000 per Caldaia di Riscal... Prodotto non disponibile Prodotti simili