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Oppo, lo smartphone top a un prezzo mai visto prima: sconto vertiginoso

L'Oppo Reno 15 F è in offerta su Amazon con un super sconto del 29% e approfitti del minimo storico con un risparmio superiore ai 110 euro. Schermo fluido e mega batteria.

4 min di lettura

Oppo Reno 15F Oppo

Oppo in questi anni ci ha sorpreso con telefoni realizzati con ottimi materiali e con componenti assemblate con grande cura. E l’Oppo Reno 15 F lo dimostra perfettamente. Uno smartphone che si posiziona nella fascia media del mercato, ma dotato di alcune componenti che ne elevano le prestazioni. Un esempio è il comparto fotografico: nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare e da un obiettivo macro. Non è tutto: anche la fotocamera frontale è da 50 megapixel. La mega batteria da 6500 mAh è la classica ciliegina sulla torta. Oggi ne parliamo non solo per le caratteristiche, ma anche per l’offerta disponibile su Amazon: grazie allo sconto del 29% risparmi 110 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare per uno dei migliori telefoni nella sua fascia di prezzo.

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Oppo Reno 15 F: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in netto calo per l’Oppo Reno 15 F. Da oggi lo smartphone medio di gamma è disponibile in offerta con uno sconto del 29% e lo paghi solamente 278 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 110 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e ti viene consegnato a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando arriva a casa.

Oppo Reno 15 F: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica dell’Oppo Reno 15 F è quella tipica di un telefono medio di gamma, anche se alcune componenti scelte dal produttore cinese sono di livello superiore. Uno smartphone che non dà problemi nell’utilizzo quotidiano e con cui puoi fare veramente di tutto,

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il design super curato che dà brillantezza alla cover posteriore. Passando agli aspetti tecnici, il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e con una risoluzione FHD. Schermo molto fluido e con una luminosità elevata, con cui puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti con la massima luminosità. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore Snapdragon 6 Gen 1 supportato da 8 gigabyte di RAM (espandibile con altri 8 gigabyte di RAM virtuale) e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico di ottimo livello e si basa su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie hai i a disposizione un’altra fotocamera da 50 megapixel che assicura ritratti da caricare direttamente sui social. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale la qualità delle foto e degli scatti è di livello elevatissimo, anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ultimo elemento che rende lo smartphone di livello assoluto: la batteria da 6500 mAh che può accompagnarti per due giorni senza troppi patemi. Un telefono completo e con ottime caratteristiche, da oggi a un prezzo mai visto prima

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