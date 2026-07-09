Oppo, smartphone al minimo storico: sconto che affossa il prezzo

L'Oppo Reno 15 F è in promo su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e approfitti del minimo storico. Scopri prezzo e caratteristiche.

Oppo

In questi ultimi anni Oppo ha saputo realizzare smartphone che abbinano una scheda tecnica top a un design e a materiali di qualità superiore. Ne è dimostrazione l’Oppo Reno 15 F, telefono uscito sul mercato da un paio di mesi e disponibile da oggi in promo con uno sconto del 24% che ti fa approfittare di una super occasione. Il risparmio netto è di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone si posiziona nella fascia dei medio di gamma, anche se alcune caratteristiche sono di livello superiore, come il display super fluido e la mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Oppo Reno 15 F 284,00 € -24% 374,91 € Risparmi 90,91 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Oppo Reno 15 F: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta premium per l’Oppo Reno 15 F. Lo smartphone medio di gamma è disponibile su Amazon con uno sconto del 24% e il prezzo scende a 284 euro. Il risparmio netto è di circa 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile in magazzino e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte dei dispositivi venduti sul sito di e-commerce, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Oppo Reno 15 F 284,00 € -24% 374,91 € Risparmi 90,91 € Acquista su Amazon

Oppo Reno 15 F: le caratteristiche tecniche

Un telefono capace di stupirti. L’Oppo Reno 15F non ha solamente un design ricercato, ma è dotato anche di un’ottima scheda tecnica che assicura prestazioni soddisfacenti in qualsiasi situazione.

Il tutto si basa su un display OLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 1 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare e salvare tutto quello di cui hai bisogno.

Ottimo anche il lavoro compiuto da Oppo sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Il risultato è un sistema di fotocamere in grado di supportarti in qualsiasi situazione. L’Oppo Reno 15 F è anche il miglior compagno per gli scatti frontali grazie alla fotocamera anteriore sempre da 50 megapixel.

Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta. La mega batteria da 6500 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida da 80 W per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Oppo Reno 15 F 284,00 € -24% 374,91 € Risparmi 90,91 € Acquista su Amazon

Ecco 5 smartphone in promo oggi.

Offerta Technaxx Mini Proiettore LED 1800 Lumen, Multimediale 32–176 Pollici, HDMI USB VGA AV MicroSD, Mini Proiettore Portatile per Home Cinema, Smartphone, PC & Console, LED 40.000 Ore – TX-113 69,99 € -46% 129,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon NAGLIFOR Poltrona Massaggiante con Funzione di Riscaldamento,14 Rulli Massaggianti,9 Airbag,Massaggio ai piedi,Altoparlante Bluetooth,Controllo Tramite Smartphone,Controller Touchscreen, Gravità Zero 541,63 € -32% 799,99 € Risparmi 258,36 € Acquista su Amazon Luzglo Fire 3 Ultra Rugged Smartphone, 8350mAh, Android 15, 24GB+256GB, Unisoc T7200 Octa Core, 5.5" IPS HD+ Display, 16MP+20MP, Octa Core, Widevine L1/Fingerprint ID/Face Unlock/NFC- Arancione Prodotto non disponibile Prodotti simili Luzglo Fire 3 Ultra Rugged Smartphone, 8350mAh Android 16, 24GB+256GB, Unisoc T7200 Octa Core, 5.5" IPS HD+ Display, 16MP+20MP, Octa Core, Widevine L1/Fingerprint ID/Face Unlock/NFC- Grigio 209,99 € Acquista su Amazon August EP636B - Cuffie Bluetooth Senza Fili NFC On-Ear, Microfono Intagrato e Batteria Ricaricabile, Compatibile con Smartphones, iPhone, iPad, PC, Tablet, Telefonini - Nero 29,95 € -19% 36,95 € Risparmi 7,00 € Acquista su Amazon