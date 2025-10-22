Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

OPPO Reno 14 FS 5G è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy nella fascia media grazie a un netto calo di prezzo

Offerta Amazon: OPPO Reno 14 FS 5G in versione 12 GB + 512 GB è disponibile con uno sconto flash a 340 euro (anziché 360 euro), un’occasione limitata per chi cerca uno smartphone completo e di fascia media.

Caratteristiche principali: display AMOLED da 6,57" a 120 Hz, chip Snapdragon 6 Gen 1, tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP, autonomia elevata, certificazione IP68/IP69, supporto Dual SIM/eSIM e Android 15 aggiornabile ad Android 16.

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone con una scheda tecnica completa e un’ottima autonomia oltre che con un prezzo da fascia media, l’opzione giusta in questo momento è rappresentata da OPPO Reno 14 FS 5G. Il modello in questione è in offerta su Amazon ed è ora proposto con uno sconto flash che porta il prezzo a 360 euro. La promozione può rappresentare l’occasione giusta per tanti utenti alla ricerca di un mid-range di qualità. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Si tratta di una promozione flash che terminerà a breve.

OPPO Reno 14 FS 5G, la scheda tecnica

La scheda tecnica di OPPO Reno 14 FS 5G comprende un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm. Si tratta di una soluzione che consente di abbinare buone prestazioni e consumi ridotti oltre al supporto al 5G. Da segnalare anche la presenza di 12 GB di memoria RAM e di 512 GB di storage UFS 3.1. Da segnalare anche la presenza di una batteria da ben 6.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. C’è anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Tra le specifiche troviamo la certificazione IP68/IP69 oltre al supporto Dual SIM, anche con eSIM. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione della Color OS e con aggiornamento in arrivo ad Android 16, con tante nuove funzioni disponibili.

OPPO Reno 14 FS 5G: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 14 FS 5G con un prezzo scontato a 340 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter acquistare un mid-range completo e ricco di vantaggi. Per tanti utenti, infatti, questo modello rappresenta la soluzione giusta per poter sfruttare buone prestazioni e tanta memoria oltre che un’autonomia eccellente. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

