Oppo, lo smartphone top a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

La qualità di uno smartphone premium al prezzo di un telefono top di gamma. Una delle migliori offerte del giorno riguarda l’Oppo Reno 13 F, telefono medio di gamma ma con un design ricercato e una qualità dei materiali premium. La promo è veramente ottima: lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Un’occasione natalizia da non farsi assolutamente sfuggire.

Le qualità dell’Oppo Reno 13 F sono sotto gli occhi di tutti. Lo smartphone assicura prestazioni eccellenti con qualsiasi applicazione, il tutto condito da un sistema fotografico di livello professionale, grazie alla tripla fotocamera presente nella parte posteriore. Oltre al sensore principale da 50 megapixel, infatti, trovi anche un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel che assicura scatti panoramici perfetti. Non manca una super batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Un telefono completo, funzionale, elegante a un prezzo mai visto prima.

Oppo Reno 13 F: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle super interessanti. Da oggi su Amazon trovi l’Oppo Reno 13 F in promo con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo a 225,70 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e tra le migliori promo del giorno. Il risparmio netto è di poco superiore ai 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito le politiche sono quelle applicate da Amazon: per tutti gli acquisti effettuati durante il periodo natalizio hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Oppo Reno 13 F: le caratteristiche tecniche

L’Oppo Reno 13 F è uno smartphone che sa abbinare alle caratteristiche tecniche anche un design ricercato. E il merito è dello stile scelto da Oppo e dei materiali utilizzati. Il telefono è molto sottile ed è anche impermeabile come testimonia la certificazione IP69.

Passando sul versate delle caratteristiche tecniche, lo smartphone si basa sul processore Snapdragon 6 Gen 1 che assicura ottime prestazioni anche durante il multitasking. A supporto trovi anche 8 gigabyte di RAM (espandibile con la RAM virtuale) e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile con una scheda microSD). Ottima anche la qualità del display: schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz.

Di ottimo livello anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel, supportata da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro per gli scatti ravvicinati. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A tutto questo puoi aggiungere strumenti AI che ti aiutano a migliorare la qualità dei tuoi scatti.

Per chiudere, lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni. Supporta anche la ricarica rapida fino a 45 W.

