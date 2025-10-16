Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

OPPO Reno 13 F 5G è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con il 41% di sconto: si tratta di un vero e proprio best buy per la fascia media

OPPO

In sintesi

OPPO Reno 13 F 5G in offerta su Amazon a 222 euro (–41%): smartphone di fascia media con display AMOLED da 6,67", Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile.

Autonomia e completezza al top per la categoria: batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida 45 W, tripla fotocamera da 50 MP, certificazione IP68/IP69 e sistema operativo Android 15 con ColorOS.

Per chi è alla ricerca di un mid-range completo e con un’ottima autonomia, in questo momento, c’è la possibilità di puntare sull’ottimo OPPO Reno 13 F 5G, modello che viene proposto in offerta su Amazon con un prezzo ridotto a 222 euro. La promo è disponibile per un breve periodo di tempo e garantisce uno sconto del 41% sul prezzo dello smartphone. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

La scheda tecnica di OPPO Reno 13 F 5G

La scheda tecnica di OPPO Reno 13 F 5G comprende un ottimo display AMOLED con diagonale di 6,67 pollici e con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 2100 nits.

Sotto la scocca, invece, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, una buona soluzione che consente di ottenere buone prestazioni generali e anche il supporto alla connettività 5G.

Tra le specifiche tecniche troviamo 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno, con possibilità di espansione tramite microSD. Uno dei punti di forza del dispositivo è la batteria.

Grazie a un’unità da 5.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W, lo smartphone di OPPO può offrire un’autonomia superiore alla media della sua fascia di prezzo.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore con sensore da 32 Megapixel.

Da segnalare anche la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di Color OS. Troviamo anche un sensore di impronte sotto al display e il chip NFC.

Lo smartphone di OPPO è, quindi, un modello completo e ricco di potenzialità, in grado di offrire buone prestazioni e un’autonomia eccellente, in tutti i contesti di utilizzo, oltre a un software ricco e aggiornato.

OPPO Reno 13 F 5G. l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 13 F 5G con un prezzo ridotto del 41%. In questo modo, il mid-range di OPPO cala fino a 222 euro, diventando un vero e proprio "best buy" nella sua fascia di prezzo, considerando la completezza della scheda tecnica, le buone prestazioni generali e l’autonomia al top che può garantire. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

