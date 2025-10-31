Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

OPPO Reno 13 F 5G è in offerta su Amazon: il prezzo del mid-range è ottimo e rende lo smartphone un vero e proprio punto di riferimento del mercato al prezzo proposto

In sintesi

OPPO Reno 13 F 5G è in offerta su Amazon a 222 euro (-41%), diventando uno dei migliori smartphone di fascia media sotto i 300 euro.

Dotato di Snapdragon 6 Gen 1, batteria da 5.800 mAh e display AMOLED 120 Hz, offre prestazioni elevate e autonomia eccellente.

OPPO Reno 13 F 5G è protagonista di una nuova offerta su Amazon diventando uno dei migliori mid-range su cui puntare sotto i 300 euro. In particolare, lo smartphone di OPPO punta a conquistare gli utenti alla ricerca di uno smartphone completo, veloce e, soprattutto, con un’autonomia eccellente, grazie alla batteria da 5.800 mAh integrata sotto la scocca. Sfruttando la promozione in corso, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 222 euro con il 41% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo. La promozione è disponibile tramite il banner riportato qui di sotto e la consegna è gratuita.

La scheda tecnica dell’OPPO Reno 13 F 5G

La scheda tecnica di OPPO Reno 13 F 5G comprende tutto quello che serve agli utenti che hanno bisogno di uno smartphone di qualità, in grado di offrire buone prestazioni, tanta memoria e un’autonomia al top del mercato. Tra le specifiche tecniche c’è spazio per un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 2100 nits

A gestire il funzionamento dello smartphone di OPPO troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage UFS 3.1. Uno dei punti di forza dello smartphone è la batteria: il modello di OPPO è dotato di una batteria con capacità di 5.800 mAh e con la possibilità anche di sfruttare la ricarica rapida da 45 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore, invece, è dotata di un sensore da 23 Megapixel. Ad arricchire le specifiche tecniche c’è il supporto Dual SIM oltre alla presenza del sensore NFC e di un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 15 con Color OS e con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Lo smartphone è certificato IP68/IP69.

OPPO Reno 13 F 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 13 F 5G con un prezzo scontato di 222 euro e con il 41% di sconto rispetto al listino. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Si tratta del nuovo minimo storico per il mid-range di OPPO.

