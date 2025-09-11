Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

OPPO Reno 13 F 5G è in offerta su Amazon con il 41% di sconto: si tratta di un vero e proprio affare per chi è alla ricerca di un mid-range di qualità

In sintesi

OPPO Reno 13 F 5G con display AMOLED a 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 1, 8/256 GB e batteria da 5.800 mAh ora in offerta a 224 euro.

Tripla fotocamera da 50 MP, certificazione IP68/IP69 e design sottile per un mid-range completo con ottimo rapporto qualità/prezzo.

È il momento giusto per acquistare uno smartphone economico e completo, in grado di offrire ottime prestazioni e un’autonomia al top pur mantenendo un prezzo accessibile. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sull’ottimo OPPO Reno 13 F 5G, mid-range che viene proposto con un prezzo scontato a 224 euro, con uno sconto del 41%.

Si tratta di un’opportunità molto interessante, soprattutto considerando la qualità generale dello smartphone che, a questo prezzo, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.

La scheda tecnica dell’OPPO Reno 13 F 5G

La scheda tecnica di OPPO Reno 13 F 5G è completa e senza particolari punti deboli, in rapporto al prezzo. Il modello comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 2100 nits.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una maxi-batteria, con una capacità di 5.800 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Lo smartphone è dotato della connettività Dual SIM (ma non supporta le eSIM) e può contare sulla certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15. Tra le specifiche troviamo il sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC. Il modello di OPPO nonostante una batteria con alta capacità, risulta abbastanza sottile (7,8 mm) e leggero (192 grammi).

OPPO Reno 13 F 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta di Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 13 F 5G, con tutte le caratteristiche descritte in precedenza, in forte sconto. Il prezzo viene ridotto del 41% e lo smartphone è ora acquistabile con una spesa di 224 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su un mid-range di qualità anche senza spendere troppo. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

