Oppo Reno 12, prezzo in picchiata e minimo storico: va comprato subito

L'Oppo Reno 12 è in promo con uno sconto del 31% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Le offerte flash ed esclusive di Amazon non bisogna mai farsele scappare, per nessun motivo. A maggior ragione quando riguardano un dispositivo con delle buone caratteristiche e che trovi a un prezzo mai visto prima. Ed è quello che accade oggi con l’Oppo Reno 12, smartphone medio di gamma del produttore cinese disponibile su Amazon con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare quasi 130 euro sul prezzo consigliato. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’Oppo Reno 12 è un telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma e che assicura ottime prestazioni. Lo smartphone ha tutto quello che richiedi a un telefono con un prezzo compreso tra i 250 e i 300 euro. Schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido, processore MediaTek di ultima generazione, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria fino a 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Un telefono completo e da oggi a un super prezzo: clicca sul banner qui in basso per completare subito l’acquisto. La promo può terminare da un momento all’altro.

Oppo Reno 12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi l’Oppo Reno 12 è disponibile su Amazon a un prezzo di 279,99 euro, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e il risparmio netto è di quasi 125 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 56 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare in fase di check-out. Una promo speciale per un telefono versatile e funzionale.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Lo puoi provare con tutta calma: i giorni per effettuare il reso gratuito sono quattordici.

Amazon mette a disposizione anche il servizio Recommerce: puoi far valutare il tuo vecchio dispositivo e ottenere direttamente il valore di permuta.

Oppo Reno 12: le caratteristiche tecniche

Le promo esclusive di Amazon sono una delle unicità del sito di e-commerce e quando le trovi non devi far altro che approfittarne immediatamente. Ed è quello che accade oggi con l’Oppo Reno 12, smartphone della fascia media che strizza l’occhio a quelli della fascia superiore, soprattutto per l’ottima qualità dei materiali e delle componenti con cui è realizzato.

Per capirlo basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica. Lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Nel momento del bisogno la RAM può arrivare fino a 24 gigabyte utilizzando la RAM virtuale.

Di ottima qualità anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Un sistema versatile e che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per gli scatti frontali, invece, puoi utilizzare la fotocamera selfie da 32 megapixel.

Oppo ha dotato lo smartphone anche di strumenti avanzati che sfruttano l’intelligenza artificiale e rendono il telefono ancora più utile nella vita di tutti i giorni. Ad esempio "AI Recording Summary" effettua un riassunto immediato di una riunione a cui non hai partecipato, mentre "AI Write" ti suggerisce cosa rispondere nei messaggi e nelle mail. Tutti strumenti che hai a disposizione gratuitamente. Chiudiamo con l’ampia batteria da 5000 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W.

