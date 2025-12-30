Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo tablet di fascia media di OPPO diventa uno dei protagonisti del mercato: ha ottime specifiche e un prezzo molto interessante

OPPO

In sintesi

OPPO Pad Air5 è un tablet di fascia media con display IPS da 12,1 pollici a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra, fino a 12 GB di RAM, 256 GB di storage UFS 3.1 e batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Il modello è di fatto un rebranding del OnePlus Pad Go 2 ed è attualmente disponibile solo in Cina a partire da 1.899 yuan (circa 230 euro), con possibili sviluppi futuri anche per il mercato italiano.

OPPO ha aggiornato la sua gamma di prodotti con il lancio del nuovo OPPO Pad Air5. Si tratta di un modello molto interessante che, però, non rappresenta una novità assoluta per il mercato. Dal punto di vista tecnico, infatti, si tratta di un vero e proprio rebranding di OnePlus Pad Go 2, modello lanciato dal brand (di proprietà di OPPO) poche settimane fa insieme all’OnePlus 15R. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli sul progetto.

Le specifiche di OPPO Pad Air5

Il nuovo OPPO Pad Air5 è un tablet di fascia media che punta a offrire una buona esperienza d’uso, con prestazioni elevate, un bel display e un’ottima autonomia. Tra le caratteristiche del dispositivo troviamo un display IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione di 2800 x 1980 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Alcune versioni hanno un trattamento antiriflesso particolare per il display.

A gestire il funzionamento del tablet, invece, c’è spazio per il SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra, un’ottima scelta per un tablet in questa fascia del mercato. Da segnalare anche la presenza di 8/12 GB di memoria RAM e di 128/256 GB di storage UFS 3.1. Il tablet è dotato di una batteria da 10.050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Tra le varianti disponibili c’è anche una versione con connettività 5G. Il comparto tecnico include il supporto Wi-Fi 6, Bluetooth e GPS oltre al sistema operativo Android 16. Le dimensioni sono pari a 266,01 x 192,77 x 6,83 mm mentre il peso è di circa 600 grammi. Il tablet è disponibile in diverse colorazioni (Starlight Powder, Space Grey, Starlight Pink Soft Light o Space Grey Soft Light).

Prezzo e disponibilità del tablet Oppo

Il tablet di OPPO, per il momento, è disponibile solo in Cina ma potrebbe arrivare in futuro anche in altri mercati. Per quanto riguarda il mercato cinese, il modello è disponibile con un prezzo di partenza di 1.899 yuan (circa 230 euro considerando il cambio attuale) per la versione con 8 GB di RAM , 128 GB di storage e supporto alla connettività Wi-Fi. Con poche decine di euro in più è possibile optare anche per varianti con più memoria RAM e/o storage e con connettività 5G.

Ulteriori dettagli sull’arrivo in Italia del tablet potrebbero emergere nelle prossime settimane.