TOTALE PUNTI 9 OPPO Find X9 Ultra Il test dell'OPPO Find X9 Ultra ha riservato più di una sorpresa, e non tutte scontate. Il sistema fotografico con il primo zoom ottico 10x da 50MP al mondo è il punto di partenza ovvio di qualunque ragionamento su questo dispositivo, ma ridurlo a una questione di fotocamere sarebbe un errore. C'è anche un display tra i migliori della categoria, una batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh che affronta due giorni di utilizzo senza patemi e un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 che non lascia nulla al caso. La domanda da un milione e mezzo di euro, anzi da 1.599 euro, è se tutto questo giustifichi il prezzo. La risposta è complicata quanto il prodotto.

PRO Sistema pentacamera Hasselblad

Primo zoom ottico 10x da 50MP al mondo

Sensore principale Sony da 200MP

Batteria da 7.050 mAh

Ricarica 100W cablata e 50W wireless

Tripla certificazione IP66 + IP68 + IP69

Display QHD+ LTPO da 6,82 pollici CONTRO Prezzo di ingresso da 1.699 euro

Peso e dimensioni da smartphone di fascia estrema

Quick Share con dispositivi Apple non pienamente operativo

Design e materiali VOTO: 9 Chi prende in mano l'OPPO Find X9 Ultra per la prima volta capisce subito che non sta guardando un oggetto di design generico. L'ispirazione dichiarata è la Hasselblad X2D 100C, fotocamera di medio formato che costa più del doppio di questo smartphone, e la coerenza progettuale è visibile in ogni dettaglio. Il retro in pelle vegana della versione Tundra Umber ha una qualità tattile autentica, mentre il modulo fotocamera circolare è circondato da una zigrinatura CNC ad alta precisione che replica l'anello di messa a fuoco di un obiettivo professionale. All'interno del modulo, un dettaglio esagonale richiama le lamelle del diaframma: è il tipo di cura che trasforma un prodotto in un oggetto. Le dimensioni sono 163,16 × 76,97 × 9,10 mm per un peso di 236 grammi: non è uno smartphone da tasca stretta, e dopo ore di utilizzo intenso la mano se ne accorge. Il Quick Button arancione sul fianco dà accesso rapido alle funzioni fotografiche sia in verticale che in orizzontale, con un feedback fisico che ricorda concretamente lo scatto di una fotocamera tradizionale. La certificazione tripla IP66 + IP68 + IP69 garantisce protezione sia dall'immersione prolungata che da getti d'acqua ad alta pressione e temperatura, un livello di resistenza che nessun competitor diretto raggiunge. Il vetro frontale è Corning Gorilla Glass Victus 2.

Display VOTO: 9 Il pannello da 6,82 pollici LTPO AMOLED con risoluzione QHD+ a 3.168 × 1.440 pixel e densità di 510 PPI è tra i migliori disponibili oggi su uno smartphone di qualsiasi marca. La luminosità di picco a 3.600 nit in modalità HDR rende la leggibilità all'aperto un non-problema anche nelle giornate più soleggiate, mentre il minimo di 1 nit garantisce un uso notturno genuinamente confortevole senza dover abbassare la luminosità ogni sera. Il refresh rate variabile LTPO tra 1 e 144Hz si adatta automaticamente ai contenuti visualizzati, risparmiando energia senza sacrificare fluidità. Due dettagli meritano attenzione particolare. Il dimming PWM a 2160Hz riduce significativamente lo sfarfallio percepito nelle sessioni prolungate: è il tipo di scelta che fa la differenza per chi usa lo smartphone molte ore al giorno e ha occhi sensibili. La tecnologia a polarizzazione circolare garantisce visibilità corretta anche con occhiali da sole polarizzati, eliminando quel fastidioso effetto schermo invisibile che chiunque abbia provato a fotografare con lenti polarizzate ha già incontrato. Ogni pannello è calibrato individualmente in fabbrica: si nota nel bilanciamento del bianco e nella precisione cromatica fin dal primo utilizzo.

Fotocamera e video VOTO: 10 Il sistema fotografico pentacamera Hasselblad è il vero motivo per cui questo smartphone esiste, e ha primati tecnici che vale la pena elencare con precisione. La fotocamera principale da 200MP monta il sensore Sony LYTIA-901 con dimensione fisica di 1/1.12 pollici: è il sensore da 200MP più grande mai integrato in uno smartphone, il 35% più grande rispetto al sensore da 200MP del Galaxy S26 Ultra. L'apertura f/1.5 con OIS completa una specifica di tutto rispetto. Il teleobiettivo 3x da 200MP porta un sensore OmniVision da 1/1.28 pollici, dimensionalmente superiore al sensore principale di molti flagship concorrenti: secondo i dati OPPO, cattura l'890% di luce in più rispetto al teleobiettivo 3x da 10MP di Samsung. Il teleobiettivo 10x da 50MP è invece una prima mondiale assoluta: nessun altro produttore ha mai montato un sensore da 50MP su uno zoom 10x. La soluzione tecnica, chiamata Struttura a Prisma Quintuplo in Riflessione Periscope, riduce la lunghezza del percorso ottico del 30% rendendo fisicamente possibile ciò che prima non lo era. Completano il sistema un ultrawide da 50MP con autofocus su sensore 1/1.95 pollici e il sensore multispettrale True Color dedicato al bilanciamento del bianco su 24 canali. In totale, la combinazione dei quattro sensori principali produce otto lunghezze focali distinte, da 14mm a 460mm equivalenti. Per il video: 8K a 30fps su principale e 3x, 4K a 120fps Dolby Vision e supporto O-Log2 certificato ACES per il color grading professionale.

Prestazioni e software VOTO: 8 Il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 su processo TSMC a 3nm con memorie LPDDR5X e storage UFS 4.1 è il chip più potente disponibile oggi su Android, e si comporta di conseguenza: nulla inceppa, nulla rallenta, nemmeno durante sessioni fotografiche intensive o registrazione video in 8K. Il sistema di raffreddamento integra una Encapsulated Thermal Unit che stabilizza le temperature durante i picchi di carico: nelle settimane di test il dispositivo si è mantenuto caldo ma non fastidioso anche dopo lunghe sequenze fotografiche. ColorOS 16 su Android 16 è la versione più matura mai rilasciata da OPPO: le animazioni di sistema sono coerenti e fluide, il Snap Key fisico sul fianco garantisce accesso immediato all'AI Mind Space con due pressioni. Va detto con chiarezza che alcune funzioni di intelligenza artificiale di ColorOS 16, come l'AI Mind Pilot con accesso integrato a Google Gemini, Perplexity e DeepSeek, sono attualmente in rollout graduale con disponibilità iniziale riservata ai mercati asiatici. Prima di considerarle come elementi determinanti nella scelta d'acquisto, è consigliabile verificare la disponibilità aggiornata per il mercato italiano al momento dell'acquisto.

Autonomia e ricarica VOTO: 9 La batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh è circa 1.000 mAh in più rispetto al predecessore e si coloca tra le più capienti mai integrate in un flagship fotografico. La tecnologia al silicio-carbonio permette una densità energetica superiore mantenendo spessori contenuti: il risultato pratico è che in utilizzo misto, fotografia, navigazione, streaming e social, il dispositivo arriva a fine giornata con margine. In utilizzo moderato, due giorni senza ricarica sono una stima realistica, non una promessa di marketing. La ricarica cablata SUPERVOOC a 100W e la wireless AIRVOOC a 50W sono tra le più rapide disponibili nella categoria: pochi minuti di ricarica equivalgono a ore di utilizzo aggiuntive. Il PowerCore Battery Management Chip, progettato specificamente per le batterie al silicio-carbonio, migliora la stabilità nelle fasi di scarica a bassa alimentazione e mantiene prestazioni adeguate anche in ambienti freddi. Il supporto alla ricarica USB-PD fino a 55W garantisce compatibilità con caricatori di terze parti.