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OPPO Find X9 Ultra è atteso ad aprile 2026 anche in Europa. Il punto forte è lo zoom ottico 10x sviluppato con Hasselblad.

Pete Lau su X

OPPO ha confermato l’arrivo di Find X9 Ultra, il suo prossimo smartphone di fascia alta, già nel mese di aprile 2026. L’azienda non ha ancora comunicato una data precisa, ma diverse indiscrezioni indicano il 20 aprile come possibile giorno della presentazione. La disponibilità commerciale, sempre secondo le anticipazioni, potrebbe partire dai primi giorni di maggio.

Si tratta di uno smartphone di fascia alta che punta con decisione sul comparto fotografico, introducendo uno zoom ottico 10x. Questo elemento consente di avvicinare un soggetto fino a dieci volte senza perdita di qualità, perché l’ingrandimento avviene tramite lenti fisiche e non attraverso elaborazione digitale.

Quando esce OPPO Find X9 Ultra in Europa?

Il lancio globale simultaneo rappresenta una novità per la serie Ultra, finora rimasta confinata ad alcuni mercati. OPPO ha parlato esplicitamente di una distribuzione internazionale già da aprile, con l’Europa inclusa nel piano. Non sono stati forniti dettagli più precisi, ma il fatto che il rollout non sia più separato da quello cinese suggerisce una maggiore attenzione verso il pubblico occidentale.

La fotocamera di OPPO Find X9 Ultra

Il cuore del progetto è la fotocamera. OPPO ha confermato la presenza di un teleobiettivo periscopico 10x con marchio Hasselblad, progettato per portare uno zoom ottico spinto direttamente all’interno dello smartphone, senza ricorrere a soluzioni esterne.

La configurazione si basa su un sensore da 50 megapixel e su una struttura ottica a cinque riflessioni, studiata per contenere l’ingombro rispetto ai sistemi tradizionali. Il risultato è una lunghezza focale equivalente di 230 mm, con una resa che può mantenere qualità ottica elevata anche oltre il 10x.

L’obiettivo è preservare una riproduzione fedele dei dettagli e dei colori. In questo senso, la collaborazione con Hasselblad interviene sia sul piano hardware sia su quello dell’elaborazione dell’immagine.

Attorno a questo modulo ruota un sistema fotografico più ampio che, secondo le anticipazioni, dovrebbe includere più sensori ad alta risoluzione e ulteriori ottiche tele e ultra-grandangolari. OPPO, almeno per ora, ha scelto di non ufficializzare l’intera configurazione.

Le specifiche tecniche di OPPO Find X9 Ultra

Le informazioni disponibili delineano uno smartphone di fascia alta anche sul piano hardware. Si parla di un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, abbinato al chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le configurazioni dovrebbero arrivare fino a 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Sul fronte energetico, le indiscrezioni indicano una batteria da circa 7.050 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W. Anche in questo caso si tratta di dettagli non ancora confermati ufficialmente.

I primi teaser mostrano inoltre un design che mantiene il grande modulo fotografico circolare e introduce un pulsante fisico dedicato alla fotocamera sul lato, riconoscibile per l’accento arancione. Un elemento che rafforza ulteriormente l’identità del dispositivo.

Find X9 Ultra si presenta quindi come uno smartphone costruito attorno all’esperienza fotografica, con un posizionamento chiaro in un segmento sempre più competitivo, attualmente dominato da iPhone 17 Pro, Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro e OPPO Find X9 Pro. Le conferme definitive arriveranno con l’annuncio ufficiale, ma la direzione è già evidente.