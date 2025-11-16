OPPO Find X9 Pro sfida i giganti con 7500mAh di autonomia e un teleobiettivo da 200MP
A 1299 euro il flagship cinese punta tutto su fotografia Hasselblad, autonomia monstre e display da 3600 nits. Ma il design che cambia ogni anno potrebbe essere un problema.
Pensate a quando fate un acquisto importante. Non sempre scegliete il marchio più famoso, vero? A volte puntate su chi offre di più, su chi fa le cose in modo diverso.
Gli smartphone funzionano allo stesso modo. Ci sono i soliti nomi che tutti conoscono, quelli che dominano le vetrine e le conversazioni al bar. E poi ci sono i contendenti, quelli che giocano la loro partita con talento ma senza la pressione mediatica addosso.
OPPO Find X9 Pro si inserisce proprio in questa categoria. Non è l’iPhone di turno, non ha il prestigio dei Samsung di fascia altissima. Ma arriva sul mercato con una proposta chiara: vi do tutto quello che serve per competere al vertice, senza chiedervi di pagare il marchio.
La collaborazione con Hasselblad continua a dare risultati concreti. L’integrazione con l’ecosistema Google è profonda e funzionale. La batteria da 7500mAh è qualcosa che merita attenzione seria.
C’è però un elefante nella stanza di cui dobbiamo parlare subito. OPPO cambia sistematicamente il design dei suoi flagship ogni dodici mesi. Da un lato è innovazione continua, dall’altro significa che il vostro telefono sembrerà "vecchio" appena esce il successore. È una scelta legittima, ma va messa in conto quando si parla di spendere oltre mille euro.
Dopo diverse settimane con Find X9 Pro in tasca, usandolo come dispositivo principale per lavoro e tempo libero, possiamo dire che questo smartphone ha un potenziale impressionante.
Il teleobiettivo da 200 megapixel non è marketing vuoto. Funziona davvero e cambia il modo in cui vi avvicinate alla fotografia mobile. La batteria silicon-carbon da 7500mAh tiene due giorni pieni senza sudare, e continuerà a farlo anche tra cinque anni.
Il display che tocca i 3600 nits non ha problemi sotto il sole di agosto. La tripla certificazione IP significa che potete portarlo ovunque senza paranoie.
Ma ci sono anche punti interrogativi. Il processore MediaTek Dimensity 9500 divide: ottimo per l'efficienza, meno impressionante nei benchmark puri. Il prezzo di 1299 euro è ambizioso per un marchio che non ha ancora conquistato il cuore del pubblico occidentale.
Il Find X9 Pro misura 161.26 × 76.46 × 8.25 millimetri per 224 grammi. Sono dimensioni nella media per un flagship moderno, con uno spessore contenuto considerando la batteria mostruosa che nasconde dentro.
Telaio in alluminio, vetri anteriore e posteriore protetti adeguatamente, assemblaggio che trasmette solidità. Quando lo impugnate, sentite che avete tra le mani qualcosa di ben fatto.
Il modulo fotografico posteriore vive nell'angolo superiore sinistro. La geometria è studiata perché l'indice non copra mai le lenti quando scattate una foto, e la presa rimanga libera quando guardate un video in orizzontale.
Due colorazioni disponibili: Silk White con finitura perlescente che ricorda la seta, e Titanium Charcoal con texture opaca che enfatizza l'anima fotografica. Entrambe belle, entrambe destinate a sembrare sorpassate tra dodici mesi.
La tripla certificazione IP66/IP68/IP69 è un elemento distintivo importante. Non solo protezione da polvere e immersioni, ma anche resistenza a getti d'acqua ad alta pressione e temperatura. Tradotto: lo portate in spiaggia, in montagna, sotto la pioggia battente senza pensieri.
Sul frame sinistro c'è lo Snap Key personalizzabile: pressione breve cattura lo schermo, pressione lunga aggiunge una nota vocale, doppia pressione apre Mind Space. Potete però assegnare altre funzioni come torcia, registratore, traduzione, screenshot o fotocamera.
Sul lato opposto il Quick Button dedicato alla fotocamera rileva movimenti fino a 0.3mm: doppio tap per aprire l'app, pressione per scattare, pressione lunga per scatti continui, swipe per zoomare in orizzontale. Certo, richiama l'Action Button di iphone 17 Pro, ma anche le macchine hanno tutte le stesse leve di comando...
Pannello AMOLED da 6.78 pollici, risoluzione 2772 × 1272 pixel, formato 20:9, densità 450 PPI. Refresh rate variabile da 1 a 120Hz grazie alla tecnologia LTPO, profondità colore a 10 bit con copertura completa dello spazio DCI-P3.
La luminosità è il vero punto di forza: 800 nits tipici, 1800 nits in modalità HBM, picchi di 3600 nits all'aperto. Durante i test estivi, con sole a picco, non ha mai fatto rimpiangere la leggibilità. È uno di quei display che funzionano sempre, senza compromessi.
Le cornici simmetriche misurano appena 1.15mm su tutti i lati. È il bezel più sottile mai realizzato da OPPO. L'effetto è quello di un display che galleggia, minimizzando le interruzioni visive.
Il PWM dimming a 2160Hz scatta sotto i 70 nits, mentre sopra passa a DC dimming. Significa meno affaticamento visivo quando usate il telefono di notte. Find X9 Pro scende fino a 1 nit di luminosità minima, trasformandosi nel compagno ideale per l'utilizzo notturno senza disturbare chi dorme accanto.
Il supporto per Dolby Vision, HDR10+ e HDR Vivid garantisce compatibilità con tutti i principali standard di contenuti ad alta gamma dinamica. Durante la visione di serie su Netflix la qualità è eccellente, con neri profondi e contrasto che esalta ogni scena.
La funzione Vehicle Motion Alerts riduce il mal d'auto quando usate il telefono in movimento. Mostra segnali visivi ai bordi dello schermo che si muovono con i movimenti del veicolo, aiutando il cervello. Secondo OPPO riduce il disagio del 15 percento.
Sotto al display c'è uno scanner per impronte a ultrasuoni 3D. Sblocca il 35 percento più velocemente rispetto agli scanner ottici, con il 33 percento in più di affidabilità anche con dita bagnate. E soprattutto funziona senza quella illuminazione che ti acceca al buio.
Arriviamo al cuore pulsante. Il sistema fotografico è dove OPPO ha investito maggiormente, ed è qui che il dispositivo cerca di distinguersi davvero dalla concorrenza.
Il teleobiettivo Hasselblad da 200 megapixel usa il sensore Samsung S5KHP5 da 1/1.56 pollici con focale equivalente 70mm, apertura f/2.1 e stabilizzazione ottica. Duecento megapixel non sono un numero sparato per impressionare. Il sensore è calibrato pixel per pixel con Hasselblad per garantire che tutti i 200 milioni di pixel performino a standard eccezionali.
L'ottica certificata Hasselblad con lente di qualità aerospaziale da f/2.1 garantisce luminosità eccellente e un bokeh naturale. Il design a fuoco flottante consente una distanza minima di messa a fuoco di soli 10 centimetri, trasformando il teleobiettivo in una lente macro potentissima.
La modalità Hasselblad Hi-Res a 200MP sblocca immagini con risoluzione effettiva da 16K. Quando visualizzate una foto scattata in questa modalità, appare un'icona "16K UltraHD" nell'angolo. Ingrandendo scoprite dettagli che a occhio nudo sembravano invisibili.
Grazie al cropping intelligente, a 6x offre nativamente 50 megapixel di risoluzione effettiva senza interpolazione. La fotografia computazionale avanzata consente uno zoom lossless fino a 13.2x, e anche spingendosi fino al digitale 120x i risultati rimangono utilizzabili.
La camera principale usa il sensore Sony LYT-828 personalizzato da 50MP, formato 1/1.28 pollici, focale equivalente 23mm, apertura f/1.5 con stabilizzazione ottica e ottica a 7 elementi. È un sensore custom sviluppato con Sony, con apertura ultra-veloce che cattura il 30 percento in più di luce rispetto alla generazione precedente.
La tecnologia Real-Time Triple Exposure unisce intelligentemente tre esposizioni diverse in tempo reale per ogni frame, preservando dettagli in ombre, luci e mezzitoni. Questo processo raggiunge una gamma dinamica di 17 stop. Significa foto in controluce dove si vede tutto, senza zone bruciate o nere.
Qui OPPO introduce un'innovazione che pochi altri hanno: una True Color Camera dedicata con sensore multispettrale a 9 canali e 2 milioni di pixel spettrali. Non scatta foto utilizzabili direttamente, ma analizza la scena dividendola in una griglia 6×8 e misurando con precisione le variazioni di temperatura colore in ogni zona.
In ambienti con illuminazione mista - pensate a un bar con luci al neon, candele e luce naturale dalla finestra - gli smartphone tradizionali fanno fatica a bilanciare i colori. Find X9 Pro gestisce queste situazioni con naturalezza, mantenendo i toni della pelle credibili anche sotto luci complicate.
La camera ultra-grandangolare monta un sensore Samsung 5KJN5 da 50MP, formato 1/2.75 pollici, focale equivalente 15mm, apertura f/2.0 con autofocus e distanza focale minima di 3.5cm. Ha autofocus vero, può scattare macro a distanza ravvicinata mantenendo qualità elevata.
Anche la fotocamera frontale usa lo stesso sensore Samsung da 50MP con autofocus. Selfie nitidi, videochiamate in alta qualità, e la possibilità di sfocare lo sfondo in modo naturale.
Il LUMO Image Engine sfrutta elaborazione parallela tra ISP, NPU, GPU e CPU. Invece di processare l'immagine in modo sequenziale, ogni componente lavora simultaneamente. Il risultato è un taglio del 50 percento nel carico della CPU e nel consumo energetico durante l'elaborazione fotografica.
Find X9 Pro è il primo smartphone capace di scattare foto a 50 megapixel effettivi di default con tutte e tre le fotocamere posteriori. Non dovete attivare modalità speciali. Scattate e ottenete immagini con risoluzione 8K-level direttamente. Se volete ancora più risoluzione, attivate la modalità Hasselblad Hi-Res e selezionate 50MP o 200MP sul teleobiettivo per immagini che superano i 16K.
La funzione Motion Photo in 4K registra un breve video attorno allo scatto a risoluzione quadrupla rispetto agli standard. Se la foto principale non coglie il momento perfetto, potete estrarre qualsiasi frame dal video 4K. Durante i test con bambini in movimento questa funzione si è rivelata incredibilmente utile.
Per i video, tutte le fotocamere supportano registrazione 4K a 60fps in Dolby Vision HDR. Con la camera principale e il teleobiettivo, Find X9 Pro spinge fino a 4K a 120fps in Dolby Vision, senza compromettere la stabilizzazione.
Per i creator esigenti, c'è la modalità PRO Video con registrazione LOG completa. Il profilo LOG cattura file flat e ricchi di dati, ideali per color grading avanzato in post-produzione. In altre parole: solo iPhone 17 Pro, Google Pixel e Samsung Galaxy S25 Ultra possono competere ad armi pari.
Qui arriviamo al punto dove qualcuno storce il naso. OPPO Find X9 Pro monta un MediaTek Dimensity 9500, processore a 3nm di TSMC. Configurazione: 16GB di RAM LPDDR5X, 512GB di storage UFS 4.1.
"MediaTek su un flagship da oltre mille euro?" Sì, e funziona. I benchmark non impressionano se guardate solo i numeri assoluti confrontati con Snapdragon 8 Elite o Apple A19 Pro. Ma l'esperienza d'uso quotidiana racconta una storia diversa.
Il chipset MediaTek offre un vantaggio significativo in efficienza energetica. Grazie all'architettura a 3nm e all'ottimizzazione spinta attraverso il Trinity Engine - sviluppato in stretta collaborazione con MediaTek - il Find X9 Pro gestisce le risorse con intelligenza superiore.
Nella pratica quotidiana - navigazione, social, multitasking, fotografia, streaming - il telefono è sempre fluido, reattivo, senza lag o rallentamenti. Le app si aprono istantaneamente, il multitasking gestisce decine di app in background senza chiuderle forzatamente.
Per il gaming, le prestazioni sono più che adeguate. Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile girano al massimo dei dettagli con frame rate stabili. Il sistema di raffreddamento con camera di vapore da oltre 36.000mm² mantiene le temperature sotto controllo anche durante sessioni prolungate.
ColorOS 16 basato su Android 16 è maturato molto. Fluido, personalizzabile, meno invadente. L'integrazione con l'ecosistema Google è profonda. Find X9 Pro supporta tutte le ultime tecnologie Google, dalla suite Gemini alle funzioni AI integrate in Foto, Messaggi e altre app di sistema.
Il tasto Snap Key è mappato di default su Mind Space, l'hub AI di ColorOS 16. ColorOS 16 è veloce, stabile, con bug praticamente assenti durante le settimane di test.
Find X9 Pro integra una batteria da 7500 mAh con tecnologia silicon-carbon di terza generazione sviluppata da OPPO. Per contestualizzare: è un salto gigantesco rispetto ai 5910mAh già generosi di OPPO Find X8 Pro.
Eppure lo spessore resta contenuto a 8.25mm. Questo è possibile grazie al 15 percento di contenuto di silicio nella batteria, record dell'industria, che permette densità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali al grafite.
Ma la vera magia è nella durabilità: questa batteria è progettata per mantenere l'80 percento della capacità originale anche dopo cinque anni di utilizzo tipico. Ottanta percento dopo cinque anni. Significa che tra mezzo decennio, quando molte batterie tradizionali sono già degradate oltre il 70 percento, Find X9 Pro avrà ancora 6000mAh effettivi.
È sostenibilità concreta, non greenwashing. Durante i test di utilizzo misto - navigazione web, social, fotografia, streaming video, chiamate, messaggistica - il telefono ha costantemente superato le 30 ore di autonomia. In pratica, carica completa la mattina del lunedì, arrivate a fine martedì senza cercare una presa.
Se siete utenti meno intensi, tre giorni sono realistici. È il tipo di libertà che cambia il rapporto con il dispositivo: smettete di pensare alla batteria.
La ricarica è gestita da SUPERVOOC da 80W cablata, che riporta il telefono a livelli utilizzabili in pochi minuti. Supporto fino a 55W con caricatori USB PD di terze parti. AIRVOOC wireless da 50W con il caricatore magnetico ufficiale e ricarica wireless inversa da 10W per ricaricare auricolari o altri accessori completano il quadro.
Potete personalizzare il limite di ricarica tra 80 e 100 percento per rallentare ulteriormente l'invecchiamento se non avete bisogno del 100 percento ogni giorno.
OPPO ha integrato un chip RF proprietario che aumenta la potenza di uplink oltre il 30 percento nelle bande di frequenza chiave, combinato con architettura antenna surround a 360 gradi.
La funzione AI LinkBoost utilizza algoritmi avanzati per mantenere connessioni affidabili anche in ambienti tradizionalmente problematici: ascensori, garage sotterranei, treni ad alta velocità. Nei test su metropolitana e treni regionali il Find X9 Pro ha mantenuto una stabilità sorprendente dove molti smartphone perdono continuamente la connessione dati.
OPPO Find X9 Pro è l'outsider che nella Champions League degli smartphone premium gioca la sua partita con dignità e talento. Non è il favorito, non avrà mai il tifo che accompagna certi brand storici.
Chi dovrebbe comprarlo? Fotografi mobili seri che apprezzano versatilità e qualità costante su tutte le focali. Utenti power che odiano l'ansia da batteria scarica. Chi cerca un flagship completo senza vincolarsi all'ecosistema Apple o Samsung.
Chi dovrebbe guardare altrove? Chi cerca il processore più potente sulla carta. Persone per cui il brand è fondamentale quanto il prodotto. Utenti che vogliono un design destinato a restare iconico per anni.
A 1299 euro, OPPO Find X9 Pro mantiene le promesse dove conta davvero: nell'uso quotidiano, settimana dopo settimana. Se decidete di dargli una possibilità, scoprirete un dispositivo che non delude.