Ma ci sono anche punti interrogativi. Il processore MediaTek Dimensity 9500 divide: ottimo per l'efficienza, meno impressionante nei benchmark puri. Il prezzo di 1299 euro è ambizioso per un marchio che non ha ancora conquistato il cuore del pubblico occidentale.

Il display che tocca i 3600 nits non ha problemi sotto il sole di agosto. La tripla certificazione IP significa che potete portarlo ovunque senza paranoie.

Il teleobiettivo da 200 megapixel non è marketing vuoto. Funziona davvero e cambia il modo in cui vi avvicinate alla fotografia mobile. La batteria silicon-carbon da 7500mAh tiene due giorni pieni senza sudare, e continuerà a farlo anche tra cinque anni.

Dopo diverse settimane con Find X9 Pro in tasca, usandolo come dispositivo principale per lavoro e tempo libero, possiamo dire che questo smartphone ha un potenziale impressionante.

Sul lato opposto il Quick Button dedicato alla fotocamera rileva movimenti fino a 0.3mm: doppio tap per aprire l'app, pressione per scattare, pressione lunga per scatti continui, swipe per zoomare in orizzontale. Certo, richiama l'Action Button di iphone 17 Pro , ma anche le macchine hanno tutte le stesse leve di comando...

La tripla certificazione IP66/IP68/IP69 è un elemento distintivo importante. Non solo protezione da polvere e immersioni, ma anche resistenza a getti d'acqua ad alta pressione e temperatura. Tradotto: lo portate in spiaggia, in montagna, sotto la pioggia battente senza pensieri.

Due colorazioni disponibili: Silk White con finitura perlescente che ricorda la seta, e Titanium Charcoal con texture opaca che enfatizza l'anima fotografica. Entrambe belle, entrambe destinate a sembrare sorpassate tra dodici mesi.

Il modulo fotografico posteriore vive nell'angolo superiore sinistro. La geometria è studiata perché l'indice non copra mai le lenti quando scattate una foto, e la presa rimanga libera quando guardate un video in orizzontale.

Telaio in alluminio, vetri anteriore e posteriore protetti adeguatamente, assemblaggio che trasmette solidità. Quando lo impugnate, sentite che avete tra le mani qualcosa di ben fatto.

Il Find X9 Pro misura 161.26 × 76.46 × 8.25 millimetri per 224 grammi. Sono dimensioni nella media per un flagship moderno, con uno spessore contenuto considerando la batteria mostruosa che nasconde dentro.

Design e costruzione

Sotto al display c'è uno scanner per impronte a ultrasuoni 3D . Sblocca il 35 percento più velocemente rispetto agli scanner ottici, con il 33 percento in più di affidabilità anche con dita bagnate. E soprattutto funziona senza quella illuminazione che ti acceca al buio.

Il supporto per Dolby Vision, HDR10+ e HDR Vivid garantisce compatibilità con tutti i principali standard di contenuti ad alta gamma dinamica. Durante la visione di serie su Netflix la qualità è eccellente, con neri profondi e contrasto che esalta ogni scena.

Le cornici simmetriche misurano appena 1.15mm su tutti i lati. È il bezel più sottile mai realizzato da OPPO. L'effetto è quello di un display che galleggia, minimizzando le interruzioni visive.

La luminosità è il vero punto di forza: 800 nits tipici, 1800 nits in modalità HBM, picchi di 3600 nits all'aperto . Durante i test estivi, con sole a picco, non ha mai fatto rimpiangere la leggibilità. È uno di quei display che funzionano sempre, senza compromessi.

Fotocamera Hasselblad VOTO: 9.5

Arriviamo al cuore pulsante. Il sistema fotografico è dove OPPO ha investito maggiormente, ed è qui che il dispositivo cerca di distinguersi davvero dalla concorrenza.

Il teleobiettivo Hasselblad da 200 megapixel usa il sensore Samsung S5KHP5 da 1/1.56 pollici con focale equivalente 70mm, apertura f/2.1 e stabilizzazione ottica. Duecento megapixel non sono un numero sparato per impressionare. Il sensore è calibrato pixel per pixel con Hasselblad per garantire che tutti i 200 milioni di pixel performino a standard eccezionali.

L'ottica certificata Hasselblad con lente di qualità aerospaziale da f/2.1 garantisce luminosità eccellente e un bokeh naturale. Il design a fuoco flottante consente una distanza minima di messa a fuoco di soli 10 centimetri, trasformando il teleobiettivo in una lente macro potentissima.

La modalità Hasselblad Hi-Res a 200MP sblocca immagini con risoluzione effettiva da 16K. Quando visualizzate una foto scattata in questa modalità, appare un'icona "16K UltraHD" nell'angolo. Ingrandendo scoprite dettagli che a occhio nudo sembravano invisibili.

Grazie al cropping intelligente, a 6x offre nativamente 50 megapixel di risoluzione effettiva senza interpolazione. La fotografia computazionale avanzata consente uno zoom lossless fino a 13.2x, e anche spingendosi fino al digitale 120x i risultati rimangono utilizzabili.

La camera principale usa il sensore Sony LYT-828 personalizzato da 50MP, formato 1/1.28 pollici, focale equivalente 23mm, apertura f/1.5 con stabilizzazione ottica e ottica a 7 elementi. È un sensore custom sviluppato con Sony, con apertura ultra-veloce che cattura il 30 percento in più di luce rispetto alla generazione precedente.

La tecnologia Real-Time Triple Exposure unisce intelligentemente tre esposizioni diverse in tempo reale per ogni frame, preservando dettagli in ombre, luci e mezzitoni. Questo processo raggiunge una gamma dinamica di 17 stop. Significa foto in controluce dove si vede tutto, senza zone bruciate o nere.

Qui OPPO introduce un'innovazione che pochi altri hanno: una True Color Camera dedicata con sensore multispettrale a 9 canali e 2 milioni di pixel spettrali. Non scatta foto utilizzabili direttamente, ma analizza la scena dividendola in una griglia 6×8 e misurando con precisione le variazioni di temperatura colore in ogni zona.

In ambienti con illuminazione mista - pensate a un bar con luci al neon, candele e luce naturale dalla finestra - gli smartphone tradizionali fanno fatica a bilanciare i colori. Find X9 Pro gestisce queste situazioni con naturalezza, mantenendo i toni della pelle credibili anche sotto luci complicate.

La camera ultra-grandangolare monta un sensore Samsung 5KJN5 da 50MP, formato 1/2.75 pollici, focale equivalente 15mm, apertura f/2.0 con autofocus e distanza focale minima di 3.5cm. Ha autofocus vero, può scattare macro a distanza ravvicinata mantenendo qualità elevata.

Anche la fotocamera frontale usa lo stesso sensore Samsung da 50MP con autofocus. Selfie nitidi, videochiamate in alta qualità, e la possibilità di sfocare lo sfondo in modo naturale.

Il LUMO Image Engine sfrutta elaborazione parallela tra ISP, NPU, GPU e CPU. Invece di processare l'immagine in modo sequenziale, ogni componente lavora simultaneamente. Il risultato è un taglio del 50 percento nel carico della CPU e nel consumo energetico durante l'elaborazione fotografica.

Find X9 Pro è il primo smartphone capace di scattare foto a 50 megapixel effettivi di default con tutte e tre le fotocamere posteriori. Non dovete attivare modalità speciali. Scattate e ottenete immagini con risoluzione 8K-level direttamente. Se volete ancora più risoluzione, attivate la modalità Hasselblad Hi-Res e selezionate 50MP o 200MP sul teleobiettivo per immagini che superano i 16K.

La funzione Motion Photo in 4K registra un breve video attorno allo scatto a risoluzione quadrupla rispetto agli standard. Se la foto principale non coglie il momento perfetto, potete estrarre qualsiasi frame dal video 4K. Durante i test con bambini in movimento questa funzione si è rivelata incredibilmente utile.

Per i video, tutte le fotocamere supportano registrazione 4K a 60fps in Dolby Vision HDR. Con la camera principale e il teleobiettivo, Find X9 Pro spinge fino a 4K a 120fps in Dolby Vision, senza compromettere la stabilizzazione.

Per i creator esigenti, c'è la modalità PRO Video con registrazione LOG completa. Il profilo LOG cattura file flat e ricchi di dati, ideali per color grading avanzato in post-produzione. In altre parole: solo iPhone 17 Pro, Google Pixel e Samsung Galaxy S25 Ultra possono competere ad armi pari.