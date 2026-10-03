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I leak sui prezzi europei di Oppo Find X10 fanno discutere: il Pro Max potrebbe arrivare a 1.799 euro, con rincari pesanti rispetto a Find X9.

Oppo

La serie Oppo Find X10 potrebbe arrivare in Europa con prezzi molto più alti del previsto, fino a 1.799 euro per il modello Pro Max.

I leak indicano listini diversi per la versione standard, con ipotesi da 1.399 a 1.599 euro, mentre restano incerte le cifre definitive per il mercato europeo.

Il confronto con Find X9 mostra aumenti pesanti, e anche la possibile data del 21 ottobre resta legata a indiscrezioni non ufficiali.

La serie Oppo Find X10 potrebbe arrivare in Europa con prezzi sensibilmente più alti rispetto alla generazione precedente. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore concordano soprattutto su una cifra: Find X10 Pro Max potrebbe costare 1.799 euro. Più incerta, invece, la situazione del modello standard.

I prezzi di Oppo Find X10

Oppo non ha ancora confermato ufficialmente i prezzi, che vanno quindi presi con cautela. I leak disponibili indicano però un aumento consistente rispetto ai listini europei della famiglia Find X9.

Secondo una prima indiscrezione, Oppo Find X10 dovrebbe partire da 1.399 euro nella configurazione con 256 GB di memoria interna, mentre il modello da 512 GB salirebbe a 1.599 euro. Per Find X10 Pro Max si parla invece di un prezzo di 1.799 euro con 512 GB di spazio di archiviazione.

Secondo le informazioni diffuse da Dealabs per il mercato francese, Oppo Find X10 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria costerà 1.499 euro. Anche in questo caso, Find X10 Pro Max viene dato a 1.799 euro.

Oppo Find X10 potrebbe costare molto più di Find X9

Il confronto con la generazione precedente mette subito in evidenza l’entità del possibile rincaro. Oppo Find X9 è arrivato in Europa a 999 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Se il prezzo di 1.599 euro attribuito al Find X10 da 512 GB fosse confermato, l’aumento sarebbe di 600 euro, pari a circa il 60%. Prendendo invece come riferimento l’altra indiscrezione da 1.499 euro, la differenza scenderebbe a 500 euro.

Il divario riguarda anche il modello di fascia più alta. Find X9 Pro è stato lanciato in Europa a 1.299 euro con 512 GB di memoria. Rispetto ai 1.799 euro indicati per Find X10 Pro Max, l’aumento sarebbe quindi di 500 euro.

Prezzi europei di Oppo Find X10 ancora da confermare

I dubbi riguardano soprattutto il modello standard. Gli esperti riportano cifre diverse per la versione da 512 GB e, al momento, non è possibile stabilire quale sarà il prezzo scelto per il mercato europeo.

Alcune indiscrezioni parlano anche di promozioni previste per il lancio. Per Find X10 viene indicato uno sconto iniziale di 150 euro. Su Find X10 Pro Max, invece, la riduzione potrebbe arrivare a 200 euro. In questo scenario, i prezzi promozionali scenderebbero rispettivamente a 1.349 euro e 1.599 euro.

Oppo non ha ancora comunicato ufficialmente il listino europeo della serie. Anche la data del 21 ottobre, forse il giorno del debutto in Europa, resta per ora legata alle indiscrezioni.

Il quadro emerso dai leak è comunque piuttosto netto: se queste cifre saranno confermate, la serie Find X10 arriverà in Europa con un aumento di prezzo molto marcato rispetto alla famiglia Find X9.

L’aumento dei prezzi sembra ormai una tendenza sempre più evidente nel mercato degli smartphone di fascia alta. Anche Oppo potrebbe quindi adeguarsi con la nuova serie Find X10. Per capire quanto sarà effettivamente ampio il rincaro, però, bisognerà attendere la comunicazione ufficiale dei prezzi destinati al mercato europeo. Solo allora sarà possibile valutare con precisione il posizionamento della gamma e capire quanto peserà il rincaro per gli acquirenti europei.