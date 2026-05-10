Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

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OPPO Find N6 è il foldable book-style più riuscito del 2026: piega del display quasi invisibile grazie a una cerniera riprogettata, batteria da 6.000 mAh che porta finalmente l'autonomia a livello degli smartphone tradizionali, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e tripla fotocamera Hasselblad con sensore principale da 200 MP. Costruzione in titanio e fibra composita aerospaziale, 225 grammi di peso, 8,93 mm da chiuso. Il prezzo parte da circa 1.400 euro. Il problema è uno solo: non lo vendono in Italia, né in Europa, e con ogni probabilità non lo faranno mai.

C’è una categoria di smartphone che esiste da diversi anni, ha promesso di rivoluzionare il mercato, ha fallito l’obiettivo e tuttavia non è mai sparita. I pieghevoli sono sopravvissuti al loro stesso clamore iniziale e oggi occupano una posizione strana: tecnicamente sempre più impressionanti, ma ancora marginali come volumi di vendita. Le aziende li costruiscono, li migliorano anno dopo anno, ma li trattano più come laboratorio di ingegneria applicata che come prodotti di massa.

In questo scenario, arriva sul mercato asiatico un dispositivo che rappresenta forse il punto più alto mai raggiunto in questa categoria. Si chiama OPPO Find N6 ed è disponibile in Cina a partire da circa 1.400 euro al cambio attuale. Quello che non è disponibile, e con ogni probabilità non lo sarà mai, è una versione ufficiale per il mercato italiano ed europeo.

Parliamo, insomma, di uno smartphone che si può recensire ma non si può comprare, almeno non attraverso canali legittimi. Una situazione paradossale che merita di essere raccontata con franchezza, per non perdere di vista l’elefante nella stanza.

Ma se questo è il tipo di telefono che risponde alle proprie esigenze, niente panico: c’è sempre lo straordinario Samsung Galaxy Fold7 che può dare grandi soddisfazioni. Se invece si vuole la qualità di OPPO con la collaborazione di Hasselblad, si può sempre scegliere lo spettacolare Find X9 Pro.