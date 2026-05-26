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OPPO China

OPPO ha presentato Bubble, un piccolo display magnetico che si aggancia al retro del telefono per usare le fotocamere posteriori come frontali.

Il dispositivo è un display AMOLED touch compatto con batteria da 550 mAh e offre anteprima wireless fino a 10 metri.

Bubble è compatibile con vari modelli OPPO e costa 499 yuan in Cina, mentre l'arrivo e il prezzo in Europa non sono ancora confermati.

OPPO ha presentato in Cina un nuovo accessorio pensato per cambiare il modo in cui si scattano selfie e foto di gruppo con lo smartphone. Si chiama OPPO Bubble ed è un piccolo display magnetico circolare che si aggancia al retro dei telefoni compatibili, permettendo di utilizzare le fotocamere principali come se fossero frontali.

L’idea alla base del prodotto è semplice: sfruttare i sensori posteriori, generalmente più avanzati rispetto alla selfie camera, senza dover inquadrare “alla cieca”. Bubble introduce infatti un’anteprima wireless direttamente sul piccolo schermo integrato, così da controllare composizione e angolazione durante lo scatto.

Cos’è OPPO Bubble?

OPPO Bubble è un accessorio esterno dotato di display AMOLED touch circolare. L’azienda lo ha annunciato insieme alla serie Reno16 in Cina, presentandolo come un piccolo schermo secondario magnetico pensato soprattutto per la fotografia.

Il dispositivo misura circa 7 millimetri di spessore e pesa 27,5 grammi. Il formato compatto permette di agganciarlo al retro dello smartphone senza incidere eccessivamente su dimensioni e peso complessivi.

Oltre alla funzione fotografica, Bubble può mostrare wallpaper statici, immagini animate, video, emoji e temi decorativi. OPPO ha integrato anche il supporto ai contenuti in modalità carosello, trasformando l’accessorio in un elemento estetico personalizzabile per il retro del telefono.

Quando non viene utilizzato con lo smartphone, Bubble può essere agganciato a cover compatibili oppure usato come accessorio da appendere a zaini o portachiavi.

OPPO

Come funziona e a cosa serve OPPO Bubble?

La funzione principale di OPPO Bubble riguarda l’anteprima remota della fotocamera. Una volta collegato magneticamente allo smartphone, il display riceve in modalità wireless il segnale della fotocamera posteriore, consentendo di visualizzare l’inquadratura in tempo reale.

In questo modo diventa possibile utilizzare la fotocamera principale o quella ultra-grandangolare per selfie, vlog, video e foto di gruppo, mantenendo sempre sotto controllo posa e composizione dell’immagine.

Secondo OPPO, il sistema supporta un’anteprima wireless fino a 10 metri di distanza. Questo permette di utilizzare Bubble anche con smartphone posizionati su cavalletti o supporti, evitando il classico scatto con timer e la corsa davanti all’obiettivo.

L’accessorio consente inoltre di attivare gli scatti da remoto senza toccare il telefono. Il collegamento avviene senza cavi e gli smartphone compatibili possono rilevare automaticamente Bubble quando viene avvicinato.

All’interno è presente una batteria da 550 mAh, anche se OPPO non ha ancora fornito dettagli ufficiali sull’autonomia reale del dispositivo.

OPPO Bubble, gli smartphone compatibili

Al momento, Bubble è compatibile con alcuni dispositivi OPPO. L’elenco comprende OPPO Reno14, Reno15 e Reno16, oltre alla gamma Find X8, Find X9, Find X9 Pro e Find X9 Ultra.

Non sono state annunciate applicazioni dedicate per smartphone Android di altri produttori o per iPhone.

Quanto costa OPPO Bubble?

OPPO Bubble è stato lanciato in Cina al prezzo di 499 yuan, pari a circa 63 euro al cambio attuale. Per il momento l’azienda non ha confermato una distribuzione internazionale né eventuali piani per il mercato europeo.

Sicuramente nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più sul possibile arrivo di OPPO Bubble anche in Europa, uno scenario che al momento appare comunque plausibile vista la crescente attenzione verso accessori dedicati alla creator economy e alla fotografia mobile. Resta inoltre da capire quale potrebbe essere l’eventuale prezzo per il mercato europeo, che potrebbe non coincidere con quello annunciato in Cina.