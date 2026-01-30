Oppo, smartphone lowcost a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Da oggi trovi l'Oppo A5 Pro in promo in offerta con uno sconto del 42% e risparmi più di110 euro su quello di listino. Ottime prestazioni, fotocamera professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Oppo

Uno smartphone lowcost deve avere delle caratteristiche chiare: affidabile, durevole nel tempo e che ti supporti in tutte le attività quotidiane. Esattamente quello che troviamo nell‘Oppo A5 Pro, smartphone economico che da oggi troviamo a un prezzo stracciato. Il merito è dello sconto del 41% disponibile su Amazon che fa crollare il prezzo e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti sfuggire: può terminare da un momento all’altro ed è molto richiesto negli ultimi giorni.

L’Oppo A5 Pro è un telefono che si posiziona nella fascia tra gli entry level e i medio di gamma, ma strizza decisamente l’occhio verso quest’ultimi. Per capirlo basta vedere le caratteristiche tecniche principali: schermo super fluido, buon processore MediaTek che supporta le principali app, fotocamera principale da 50 megapixel e una super batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni. Oppo ha anche dotato lo smartphone di funzioni avanzate AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni e migliorano la qualità degli scatti. Uno smartphone perfetto per chi vuole spendere poco, ma è alla ricerca di un dispositivo affidabile.

Oppo A5 Pro

Oppo A5 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, questa è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi. Su Amazon è disponibile l’Oppo A5 Pro a un prezzo di 164,50 euro con uno sconto del 41% che fa risparmiare più di 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Non perdere questa opportunità: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Oppo A5 Pro

Oppo A5 Pro: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi nella fascia tra i 150 e i 200 euro. L’Oppo A5 Pro ha tutte le caratteristiche tecniche che cerchi solitamente in uno smartphone con questo prezzo.

Il primo elemento che caratterizza l’Oppo A5 Pro è la sua resistenza. Lo smartphone è creato per resistere, sia alle cadute sia all’acqua. Resistenza di grado militare e ha ricevuto la certificazione IP69 per acqua e polvere.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartphone ha uno schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6300 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Lo smartphone ha anche la funzione per ampliare la RAM utilizzando la RAM virtuale, mentre per lo spazio di archiviazione interna puoi utilizzare la scheda microSD.

Il comparto fotografico si compone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, con supporto AI, e una fotocamera da 2 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi utilizzare la selfie cam da 8 megapixel che assicura ottimi scatti. Grazie all’intelligenza artificiale la qualità delle foto è elevata e hai a disposizione strumenti avanzati per la fase di post editing.

Chiudiamo con la batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Con la ricarica rapida a 45 W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Oppo ha assicurato lo smartphone avrà prestazioni fluide per 48 mesi, quindi non dovrai sostituirlo dopo poco tempo.

Oppo A5 Pro