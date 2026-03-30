Oppo, lo smartphone lowcost costa pochissimo: oggi lo paghi la metà

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L'Oppo A5 Pro è in offerta con un ottimo sconto del 43% e lo paghi quasi la metà. Schermo super fluido, buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel.

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Le offerte interessanti catturano subito l’attenzione ed è quello che accade oggi su Amazon con l’Oppo A5 Pro, smartphone economico del colosso cinese disponibile a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 159,50 euro, con un risparmio netto di ben 120 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Un’ottima occasione per acquistare un telefono con una scheda tecnica interessante e realizzato anche con materiali resistenti, a un prezzo alla portata di molti. Non perdere tempo e clicca sul link per accedere direttamente alla promo.

Oppo A5 Pro

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La disponibilità di questo smartphone di Oppo è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito si seguono le classiche politiche adottate da Amazon in questi ultimi anni.

Oppo A5 Pro

Amazon

Rispetto a tanti altri smartphone disponibili nella stessa fascia di prezzo, l’Oppo A5 Pro si caratterizza per la grande resistenza. Infatti, il dispositivo resiste agli urti e ha anche ricevuto la certificazione IP69 che lo protegge dalla polvere e lo rende impermeabile all’acqua. Caratteristiche molto utili nell’utilizzo quotidiano.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’Oppo A5 Pro è il classico telefono che si posiziona tra la fascia dei telefoni economici e i medio di gamma. Si basa su un display da 6,67 pollici ad alta risoluzione con refresh rate che arriva fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. A bordo è presente il processore MediaTek Dimensity 6300 con a supporto 8 gigabyte di RAM (espandibile fino ad altri 8 gigabyte) e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD). Le prestazioni sono più che accettabili e supporta qualsiasi applicazione.

Il comparto fotografico si basa su una doppia fotocamera posteriore dotata di un obiettivo principale da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 8 megapixel. Oppo ha dotato lo smartphone anche di alcune modalità di scatto che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle foto.

L’intelligenza artificiale è presente anche in alcuni strumenti gratuiti: ad esempio ti aiuta a riassumere interi documenti di lavoro o ad appuntare note e idee. Chiudiamo con un’ottima batteria da 5800 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Oppo A5 Pro