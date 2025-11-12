Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

OPPO A5 Pro 5G è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare nella fascia bassa del mercato: ecco la promo

In sintesi

Super offerta Amazon: OPPO A5 Pro 5G è disponibile a 162 euro, con sconto del 42% rispetto al prezzo di listino e due colorazioni tra cui scegliere.

Ottime prestazioni e autonomia: display da 6,67" a 120 Hz, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 45 W, oltre a certificazione IP68/IP69 e supporto 5G.

È il momento giusto per acquistare uno smartphone 5G economico ma di qualità. Sfruttando la promozione in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sull’ottimo OPPO A5 Pro 5G, smartphone che viene proposto con un prezzo ridotto a 162 euro, beneficiando di uno sconto del 42% rispetto al listino, con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Si tratta di un prodotto di qualità e che può garantire una super autonomia. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto.

OPPO A5 Pro 5G, la scheda tecnica

La scheda tecnica di OPPO A5 Pro 5G comprende un display IPS LCD da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300 che garantisce buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni e la possibilità di sfruttare il 5G.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di RAM e 256 GB di storage, per la variante in offerta. Il punto di forza del dispositivo è rappresentato dalla batteria che può contare su una capacità di 5.800 mAh, con anche il supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Tra le specifiche troviamo anche il supporto alla connettività Dual SIM.

OPPO A5 Pro 5G presenta la certificazione IP68/IP69 e rispetta gli standard militari MIL-STD-810H. Il sistema operativo è Android 15 con Color OS. Lo smartphone include un sensore di impronte digitali laterale e anche il chip NFC per i pagamenti. Si tratta di un dispositivo completo e che può dire la sua nella fascia bassa del mercato, soprattutto considerando l’offerta in corso su Amazon in queste ore.

OPPO A5 Pro 5G: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO A5 Pro 5G con un prezzo ridotto a 162 euro. Lo smartphone rappresenta oggi un vero e proprio best buy nella fascia bassa grazie a uno sconto del 42% rispetto al listino che porta il dispositivo al suo prezzo minimo storico. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.

