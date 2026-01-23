Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Cosa sta accadendo ai principali operatori telefonici in Italia? Quest’oggi, 23 gennaio 2026, le segnalazioni stanno raggiungendo picchi notevoli. Non si hanno ancora annunci ufficiali da parte delle compagnie ma la grande diffusione di indicazioni da parte degli utenti evidenzia una problematica diffusa.

Una vicenda che non sembra aver avuto inizio oggi, considerando come già Tim e Fastweb siano corse ai ripari nella giornata del 22 gennaio. Ecco il quadro attuale, in attesa di comunicati e, ovviamente, una risoluzione collettiva.

Operatori telefonici down in Italia

In casi del genere, il punto di riferimento degli utenti è Downdetector, che permette di comprendere la gravità della situazione. Il sito evidenzia un numero considerevole di segnalazioni, in aumento di ora in ora.

Stamattina sono stati evidenziati problemi diffusi in Italia per:

Tim;

Vodafone;

WindTre;

Fastweb;

Iliad.

Il numero di operatori sarebbe maggiore ma questi sono i principali attivi. Si prospetta dunque una giornata nera per la telefonia. In tantissimi stanno sperimentando disservizi ed è naturale aspettarsi che gli interventi di risoluzione siano già in azione.

Tim in down

Le segnalazioni degli utenti evidenziano come la maggior parte stia sperimentando problemi con la connessione internet fissa. Di fatto più della metà delle comunicazioni riguarda questo aspetto. Non mancano però criticità legate alla rete mobile.

L’analisi territoriale, invece, dimostra come il problema non sia circoscritto a una singola zona. Di fatto Tim sta fronteggiando ostacoli in quasi tutto il territorio nazionale, con punti critici particolari individuati a:

Roma;

Milano;

Napoli;

Bologna;

Firenze;

Catania;

Modena;

Ancona;

Catanzaro;

Lamezia Terme.

Facile iptoizzare problemi a elementi centrali della rete o a porzioni consistenti dell’infrastruttura nazionale. L’azienda è di certo già al lavoro per risolvere e, nel frattempo, gli utenti non possono far altro che attendere.

Altri operatori in down

I disservizi sono molto diffusi e, per alcuni operatori, le problematiche sono in corso da giorni. Basti pensare a Fastweb, che ha affrontato questa stessa situazione il 21 gennaio e, dopo aver indicato la piena risoluzione, si ritrova oggi con numerosi utenti in difficoltà.

Lo stesso dicasi per Vodafone, che da quest’anno è legata proprio all’altro grand colosso della telefonia. Disservizi anche in questo caso soprattutto per la rete fissa, così come per WindTre. Si parla rispettivamente del 49 e 52% delle segnalazioni. Il 18 e 11% invece indica assenza di segnale e il 33 e 37% problemi anche con la rete mobile.

In aggiornamento