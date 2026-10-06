Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

OpenAI introduce textGrain, il watermark invisibile che firma i testi di ChatGPT e Codex per l'AI Act europeo: come funziona e perché si aggira

ANSA

OpenAI prova a rendere riconoscibili i testi scritti dall’intelligenza artificiale. L’azienda creatrice di ChatGPT ha introdotto textGrain, un watermark invisibile che “firma” i contenuti generati dai suoi modelli. Qualcosa di pensato soprattutto per rispondere alle richieste dell’AI Act europeo.

Una mossa importante sul fronte della trasparenza, che però mostra dei limiti evidenti. Basta infatti poco per aggirare questa “firma”. Tutt’altro che una soluzione definitiva, dunque. Sembra un po’ un tappabuchi in realtà.

Cos’è textGrain e perché arriva

OpenAI ha inserito una firma digitale invisibile nei testi prodotti da ChatGPT e dall’assistente di programmazione Codex. Il nome è textGrain e ha un obiettivo chiaro: la trasparenza. Sarà quindi possibile poter distinguere un testo scritto con l’intelligenza artificiale.

La società si mette così in riga con l’AI Act dell’Unione europea. Il rilascio sarà automatico per gli utenti nei Paesi membri UE e avverrà nel corso delle prossime settimane.

Come funziona la firma invisibile AI

Il meccanismo è molto discreto, dal momento che textGrain non aggiunge simboli o marchi visibili. Inserisce un segnale statistico nella scelta delle parole, senza alterare la leggibilità del testo. Il modello va a orientare leggermente le proprie selezioni, così da lasciare un’impronta che è rilevabile soltanto da un apposito sistema.

Una firma per IA, in pratica, che non avrebbe alcun impatto misurabile sulla qualità dei contenuti, garantisce OpenAI. Il risultato resterebbe quindi “naturale”, ma consentirebbe di distinguere chi ha svolto il lavoro e chi ha sfruttato un semplice prompt.

Se si inizia però a parlare di affidabilità, ecco emergere qualche crepa. L’accuratezza del rilevamento è dell’80% su testi di 200 parole e sale al 95% su quelli di 400. Il tasso di falsi positivi è dell’1% ma le prestazioni calano sensibilmente sui contenuti tecnici.

Pensiamo ad esempio a testi legati alla matematica o a quelli, a prescindere dal tema, che hanno subito delle modifiche, anche piccole. Sostituendo appena il 10% delle parole con sinonimi, infatti, l’efficacia cala dal 92 al 66%, riducendosi fino al 17% quando le sostituzioni arrivano al 25%.

Cosa non può fare

È bene chiarire infine che textGrain non è in grado di dare garanzie. Il sistema non misura quanto un testo sia stato scritto da un umano, non stabilisce la proprietà o la legalità di un contenuto. Al tempo stesso non identifica l’utente che lo ha generato e non ne verifica l’accuratezza. Al tempo stesso, l’assenza del watermark non prova affatto che un testo sia stato scritto da una persona.