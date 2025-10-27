Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Secondo The Information, OpenAI sta sviluppando un sistema capace di generare musica da prompt testuali e audio, aprendo nuove frontiere per la musica generativa

In sintesi

Secondo quanto riportato dalla testata The Information, OpenAI starebbe lavorando a un tool di intelligenza artificiale in grado di creare musica a partire da testo e audio.

Sul progetto non ci sono ancora dettagli confermati ufficialmente: potrebbe essere integrato in ChatGPT o Sora, oppure lanciato come app indipendente.

Sappiamo bene che l’intelligenza artificiale generativa non si limita a testi, immagini e video: anche la musica fa parte di questo nuovo orizzonte creativo. Negli ultimi anni sono nati diversi strumenti capaci di comporre brani originali, da Suno a Google MusicLM, fino a piattaforme che permettono di creare melodie o accompagnamenti in pochi secondi partendo da una semplice descrizione testuale. Ora, secondo quanto riportato dalla testata The Information, anche OpenAI starebbe lavorando a un proprio strumento di generazione musicale, ampliando ulteriormente il raggio d’azione delle sue tecnologie.

Cosa sappiamo del tool AI per fare musica di OpenAI

Il nuovo progetto di OpenAI (azienda già dietro ChatGPT, Dall-E e Sora, tra gli altri) sarebbe un sistema in grado di generare musica a partire da prompt testuali e audio. L’obiettivo sarebbe quello di permettere agli utenti di creare brani da zero, ma anche di aggiungere elementi musicali a contenuti esistenti: inserendo una colonna sonora originale in un video, ad esempio, oppure aggiungendo una traccia strumentale a una vocale.

Il report rivela anche che l’azienda starebbe collaborando con studenti della Juilliard School per annotare spartiti musicali, un processo fondamentale il cui scopo è quello di fornire dati di addestramento di alta qualità al modello.

Anche se OpenAI aveva già sperimentato modelli di musica generativa in passato, il nuovo progetto sembrerebbe puntare su una tecnologia più avanzata e integrata rispetto alle versioni precedenti, con un focus specifico sull’audio.

Sarà possibile generare musica con ChatGPT?

Al momento non è chiaro dove sarà disponibile il nuovo strumento di OpenAI. Il progetto potrebbe essere lanciato come app indipendente, oppure integrato direttamente in ChatGPT o nella piattaforma video Sora.

L’azienda non ha ancora confermato ufficialmente i piani di rilascio. Se integrato nei servizi già esistenti, però, l’AI musicale potrebbe offrire un’esperienza ancora più completa: dalla scrittura del testo alla creazione della base sonora.

Quando sarà disponibile il tool di OpenAI per la musica AI

L’intero progetto di OpenAI è stato anticipato dalla testata The Information, come accennato, ma non ci sono ulteriori informazioni confermate. È ancora troppo presto, quindi, per sapere se e quando OpenAI renderà disponibile il suo generatore musicale.

Tuttavia, se confermata ufficialmente, la notizia suggerisce che l’azienda stia puntando con decisione sullo sviluppo di modelli audio sempre più evoluti, dopo i progressi già ottenuti nel text-to-speech e nello speech-to-text.