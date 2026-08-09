Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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OpenAI, da tempo, sta lavorando al suo primo prodotto hardware che sarà legato a doppio filo all’intelligenza artificiale, elemento centrale delle attività dell’azienda. Come noto, il progetto è in sviluppo in collaborazione con LoveFrom, lo studio di design di Jony Ive. Ad anticipare le caratteristiche del prodotto è una ricostruzione di Mark Gurman di Bloomberg.

Il primo prodotto di OpenAI è, da tempo, al centro di rumor e indiscrezioni. Andiamo ora a riepilogare le ultime informazioni emerse in queste ore per capire quali potrebbero essere i prossimi passi dell’azienda, ormai sempre più vicina alla presentazion del suo primo dispositivo.

Uno speaker con IA per OpenAI?

Il prodotto di OpenAI dovrebbe essere un altoparlante con IA, privo di schermo e caratterizzato da dimensioni contenute (si parla di un volume simile a quello di un disco di hockey) con la possibilità di funzionare anche senza un’alimentazione diretta alla rete elettrica, grazie a una batteria integrata. Il prodotto, quindi, sembra essere molto simile alle soluzioni realizzate da Amazon, con la gamma Echo, oppure da Google.

Il comparto tecnico si completa con microfoni e uno speaker. Da segnalare anche la presenza di parti mobili, che potranno reagire all’input dell’utente, con l’obiettivo di far capire che il sistema sta elaborando la richiesta e sta eseguendo i comandi forniti. Possiamo ipotizzare, chiaramente, che il dispositivo rappresenterà una porta d’accesso a ChatGPT, con una fortissima integrazione con l’intelligenza artificiale di OpenAI.

Il progetto ha attraversato una fase di sviluppo abbastanza complicata ed è stato più volte rimandato. Ora, OpenAI è alle prese con una causa avviata da Apple in cui viene accusata di un’appropriazione di segreti industriali. Al netto di questi “dettagli”, però, lo sviluppo del nuovo prodotto (il cui nome commerciale non è noto) è in corso e il debutto è sempre più vicino. Le indiscrezioni anticipano una possibile presentazione entro l’anno in corso, con un debutto commerciale programmato per il 2027. Per ora, OpenAI non ha confermato il progetto.

Un prezzo importante

Dalle fonti citate da Gurman, sembrerebbe che il prezzo del nuovo prodotto di OpenAI sarà abbastanza elevato. Si parla, infatti, di un range compreso tra 300 e 400 dollari che, per il mercato europeo, potrebbe facilmente diventare 400-500 euro. Un posizionamento di questo tipo, quindi, renderebbe il dispositivo molto più costoso delle altre soluzioni presenti sul mercato. Tale differenza di prezzo dovrà essere giustificata, in qualche modo, dalla presenza di funzionalità avanzate ed esclusive, in grado di fare la differenza in termini di esperienza d’uso. Sulla questione dovrebbero emergere dettagli ulteriori nel corso delle prossime settimane.

È chiaro che OpenAI punti molto su questo nuovo progetto che potrebbe rappresentare il primo passo verso la costruzione di un vero e proprio ecosistema, caratterizzato da servizi software, come ChatGPT, ma anche da prodotti hardware, pensati per garantire una fruizione migliore del software dell’azienda. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse dell’azienda.