Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Mentre l’Occidente teme la minaccia degli attacchi informatici, che lasciano immaginare un mondo senza internet, almeno a tratti, e magari per un po’ al buio, una novità di grande rilievo arriva dal campo dell’intelligenza artificiale. L’AI entra ufficialmente nella difesa informatica della Nato.

OpenAI ha infatti annunciato di lavorare con la Nato Communications and Information Agency (Ncia), l’agenzia tecnologica dell’Alleanza. L’obiettivo è dare alle istituzioni centrali accesso ai suoi modelli avanzati di cybersicurezza, attraverso il programma Daybreak.

Si punta a proteggere le reti alleate dagli attacchi hacker, aiutando gli specialisti a trovare e correggere le vulnerabilità prima che vengano sfruttate. Ma cosa prevede, nel dettaglio, la collaborazione?

Cosa fa OpenAI per la Nato

Daybreak è il nome del programma con cui OpenAI mette i propri modelli a disposizione di organizzazioni autorizzate a svolgere attività di sicurezza. Le funzioni vanno dall’analisi del software all’esame di attività sospette, fino alla verifica delle vulnerabilità e alla preparazione e al test delle correzioni.

Queste le parole di Dybal Browne, direttore generale della Ncia: “I modelli di difesa informatica basati sull’AI rappresentano un salto generazionale nella cybersicurezza”. C’è chi trema nel leggere questa notizia, considerando che alcuni grandi nomi del settore hanno stimato in passato, magari con un sorriso, una certa probabilità che questi sistemi possano sfuggire al controllo fino a mettere a rischio il nostro mondo. Browne, però, la pensa in tutt’altro modo.

Ritiene che queste tecnologie possano accelerare la scoperta di vulnerabilità critiche, consentendo di individuare le minacce “alla velocità delle macchine”. Per Sasha Baker, responsabile delle politiche di sicurezza nazionale di OpenAI, il centro della questione è invece un altro: “Le persone che difendono le nostre democrazie dovrebbero avere dalla loro parte la tecnologia più avanzata”.

300 miliardi di token: cosa significano

Secondo OpenAI, la Nato ha utilizzato fino a 300 miliardi di token al mese, sommando input e output. Il token è l’unità con cui un modello elabora e genera testo. È un numero che dà l’idea della mole di lavoro, ma non dice quanto sia stata davvero efficace l’AI impiegata.

Restano inoltre da chiarire quali reti siano coinvolte, come vengano trattati i dati e quali siano le condizioni economiche. Lo stesso Browne ha parlato di “work in progress”, dal momento che lo studio dei consumi servirà a ottimizzare i costi e a confrontare soluzioni concorrenti.

Difesa AI in Europa

OpenAI ha già dato accesso ai suoi modelli cyber a diverse agenzie europee: l’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e le agenzie nazionali di Francia, Germania e Polonia. In Ucraina, invece, il ministero della Trasformazione digitale usa Daybreak per proteggere le infrastrutture civili.

I numeri più concreti arrivano da un rapporto congiunto di Enisa e Cert-Eu, che hanno analizzato il codice di 27 progetti software con diversi modelli avanzati, tra cui quelli di OpenAI. I modelli hanno segnalato 220 potenziali problemi.

Degli 88 già valutati dai responsabili dei software, 84 sono stati confermati: circa il 95%. Il Cert Polska, invece, ha individuato con l’aiuto dei modelli sei vulnerabilità nel sistema operativo dei router MikroTik, poi corrette dal produttore. L’AI, dunque, non ha il grado di autonomia che molti potrebbero immaginare. Questo non cancella le paure per il futuro, ma al momento il lavoro umano resta decisivo nella verifica dei risultati.