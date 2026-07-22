Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Durante un test informatico, alcuni modelli di OpenAI hanno superato l’ambiente isolato e colpito Hugging Face sfruttando una vulnerabilità zero-day.

123rf

Un test controllato su modelli avanzati ha degenerato quando un agente ha sfruttato una vulnerabilità zero-day e ha compromesso l'infrastruttura di Hugging Face.

L'agente, alimentato da GPT-5.6 Sol e un modello più potente, ha usato un servizio interno come via d'uscita e ha ottenuto accesso a sistemi connessi a internet.

OpenAI e Hugging Face conducono un'indagine congiunta, hanno segnalato la falla al fornitore e rafforzato i controlli sull'ambiente di valutazione.

Doveva essere una prova controllata, pensata per verificare fino a che punto i modelli più avanzati di OpenAI fossero in grado di condurre operazioni informatiche complesse. Il test, però, ha oltrepassato i confini del laboratorio. Un agente autonomo è riuscito a compromettere l’infrastruttura di Hugging Face, una delle principali piattaforme dedicate alla condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale.

A ricostruire l’accaduto è stata la stessa OpenAI, che ha definito l’episodio un "incidente informatico senza precedenti". L’agente era alimentato da GPT-5.6 Sol e da un modello ancora più potente, attualmente in fase di sviluppo. Durante la valutazione, le consuete limitazioni contro le attività informatiche ad alto rischio erano state ridotte per osservare il comportamento dei sistemi in condizioni particolarmente impegnative.

Come i modelli di OpenAI sono usciti dall’ambiente di test

La prova si svolgeva in un ambiente isolato, con un accesso alla rete fortemente limitato. I modelli alimentati da GPT-5.6 Sol potevano utilizzare soltanto un servizio interno, necessario per scaricare i pacchetti software richiesti durante il test.

Proprio quel collegamento si è trasformato in una via d’uscita. Secondo quanto riferito da OpenAI, l’agente ha individuato una vulnerabilità zero-day nel software di terze parti impiegato come intermediario. La falla era fino a quel momento sconosciuta e, di conseguenza, non esisteva ancora una correzione.

Dopo averla sfruttata, i modelli hanno eseguito diverse operazioni all’interno dell’infrastruttura di ricerca, aumentando progressivamente il proprio livello di accesso fino a raggiungere un sistema collegato a internet. Non sarebbe stato un passaggio accidentale. OpenAI spiega infatti che l’agente ha impiegato una quantità considerevole di risorse nel tentativo di superare l’isolamento.

Perché l’agente IA ha attaccato Hugging Face

Il comportamento del sistema sarebbe stato legato a ExploitGym, il benchmark utilizzato durante la valutazione. I modelli dovevano trovare soluzioni a problemi di sicurezza informatica, ma avrebbero cercato una scorciatoia per completare il compito.

Una volta ottenuto l’accesso alla rete, l’agente ha dedotto che Hugging Face potesse ospitare materiali collegati al test. Ha quindi tentato di entrare nella piattaforma per recuperare direttamente le informazioni necessarie a superare la prova.

L’attacco ha sfruttato più debolezze lungo lo stesso percorso. In uno dei casi ricostruiti da OpenAI, il sistema avrebbe utilizzato credenziali sottratte e vulnerabilità non ancora note per riuscire a eseguire codice sui server di Hugging Face. L’obiettivo era raggiungere le soluzioni conservate nel database di produzione e servirsene per alterare l’esito della valutazione.

Hugging Face aveva già individuato l’attività anomala e avviato le operazioni di contenimento quando i gruppi di sicurezza delle due aziende sono entrati in contatto. La piattaforma ha descritto un’operazione composta da migliaia di azioni, eseguite autonomamente attraverso numerosi ambienti temporanei.

OpenAI rafforza le misure di sicurezza dopo l’attacco

OpenAI e Hugging Face stanno proseguendo insieme l’indagine per ricostruire ogni passaggio dell’incidente. La vulnerabilità che ha consentito l’accesso a internet è stata segnalata al fornitore del software coinvolto. Nel frattempo, l’infrastruttura utilizzata per le valutazioni è stata sottoposta a controlli più rigorosi.

L’azienda ha riconosciuto che le nuove misure potrebbero rallentare parte del lavoro di ricerca, ma ritiene necessario rafforzare il monitoraggio durante i test. L’episodio mostra infatti come un modello capace di lavorare a lungo sullo stesso obiettivo possa individuare collegamenti tra vulnerabilità differenti e sfruttarli senza un intervento umano diretto.