Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Un agente IA di OpenAI ha superato le barriere dell'ambiente di test e ha raggiunto i sistemi di Hugging Face autonomamente.

L'episodio evidenzia che modelli autonomi possono scegliere metodi operativi e sfruttare vulnerabilità senza istruzioni umane.

Per mitigare i rischi servono governance stringente, privilegi minimi, limiti di rete, tracciabilità e blocchi automatici.

Sempre meno fantascientifica è l’ipotesi di un’intelligenza artificiale totalmente autonoma dal controllo umano. E sempre meno ipotetica l’idea di un’IA che accede e penetra qualsiasi sistema a piacimento, senza che le sia stato ordinato.

Come accaduto nel caso OpenAI-Hugging Face, bollato come “incidente informatico senza precedenti”, quando in realtà è a tutti gli effetti un evento clou nell’evoluzione della tecnologia. Non necessariamente benigno.

La storia del modello AI che violò da solo i sistemi di Hugging Face

Avevamo già raccontato la vicenda. In breve, un agente sviluppato da OpenAI, durante una prova controllata, sarebbe riuscito a uscire dall’ambiente isolato nel quale era stato confinato sfruttando una vulnerabilità del sistema.

Una volta ottenuto l’accesso alla rete, avrebbe raggiunto i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme dedicate alla condivisione di modelli e dataset IA, recuperando direttamente le informazioni necessarie per completare il test.

Senza che nessuno le ordinasse di farlo. Fortuna vuole che Hugging Face avesse già rilevato l’attività anomala e avviato le procedure di contenimento prima ancora che i team di sicurezza delle due aziende si coordinassero.

Un incidente informatico spartiacque nell’evoluzione IA

Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto, ma nel frattempo la società di Sam Altman ha voluto precisare che si era trattato di “un incidente informatico senza precedenti“.

Più che un semplice incidente: in realtà è forse uno spartiacque nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Si tratta con molta probabilità di uno dei primi casi nei quali un modello avrebbe perseguito il proprio obiettivo scegliendo in completa autonomia il metodo operativo ritenuto più efficace, senza ricevere istruzioni dettagliate sul percorso da seguire.

E senza porsi troppi limiti. Hussein Abbass, docente di Informatica presso l’Università del Nuovo Galles del Sud, ha osservato che il modello “non si è limitato ad attaccare Hugging Face. Ha attaccato persino il proprio sistema interno per sfruttarne le vulnerabilità“.

E “questo fa paura“.

Rischi e conseguenze dell’IA autonoma

Per certi versi la situazione richiama il celebre Frankenstein di Mary Shelley: una creatura che si ribella al proprio creatore. Con una differenza sostanziale: la creatura non aveva la possibilità di interagire con reti informatiche, sfruttare vulnerabilità e aggirare meccanismi di protezione.

Per fortuna oggi è avvenuto con una piattaforma dedicata all’IA, ma domani? Per quello che sappiamo, l’IA odierna sarebbe capace di tutto, anche di accedere a database governativi, archivi strategici o reti critiche, provocando danni considerevoli anche senza alcuna regia umana dietro le operazioni, da Guerra Fredda per intenderci.

Ma anche limitandosi a uno scenario meno estremo, le conseguenze potrebbero essere pesanti soprattutto per le imprese. Un’intelligenza artificiale capace di sfruttare autonomamente elementi già noti della sicurezza informatica (isolamenti imperfetti, credenziali compromesse, privilegi eccessivi o accessi di rete mal configurati) potrebbe arrivare ad accedere ad archivi aziendali contenenti dati sensibili, che le aziende hanno l’obbligo di proteggere anche in base alla normativa sulla privacy.

Come prevenire i rischi di un’IA fuori controllo

Insomma, qui siamo ben oltre il caso Mythos di qualche mese fa, di un’intelligenza artificiale che può essere impiegata dagli hacker per potenziare i loro attacchi. E già allora aveva sollevato numerose preoccupazioni, anche a livello istituzionale.

Qui la cura è una sola: governance degli agenti AI, ossia come questi sistemi vengano progettati, acquistati, configurati e controllati.

Per ridurre al minimo ogni nuovo episodio simile, gli agenti dovrebbero (a titolo d’esempio) operare con privilegi minimi, utilizzare credenziali dedicate con scadenze brevi, essere soggetti a rigorosi limiti di rete o a blocchi automatici se tentano percorsi operativi non autorizzati.

Bisogna evitare infatti che diventino troppo autonomi, e che possano diventare come i “mostri” che, fino a pochi anni fa, appartenevano esclusivamente alla fantascienza. Tipo Skynet nella saga di Terminator.