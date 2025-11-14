Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Open AI ha annunciato il rilascio di GPT-5.1 con le versioni Instant e Thinking che portano una lunga serie di novità per il modello di intelligenza artificiale dell'azienda

Pungu x / Shutterstock.com

In sintesi

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.1. Si tratta di un nuovo aggiornamento per il modello AI dell’azienda che punta a offrire diversi miglioramenti e, in particolare, a rendere ChatGPT più naturale nelle interazioni con gli utenti e più flessibile per quanto riguarda l’adattamento a vari contesti di utilizzo. Il rollout è già iniziato ma GPT-5.1 non è ancora disponibile per tutti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Le novità di GPT-5.1

Tra le novità introdotte dall’aggiornamento ci sono GPT-5.1 Instant e GPT-5.1 Thinking. Nel primo caso, si tratta di una versione più leggera e reattiva del modello AI, pensata per garantire risposte più naturali e, quindi, per adattarsi meglio alle conversazioni. Instant viene considerata come la versione migliore per chi usa ChatGPT su base quotidiana e ha bisogno di conversazioni naturali e un’assistenza rapida.

Per quanto riguarda la versione Thinking, invece, il focus è il ragionamento adattivo che permette di adeguare il tempo di riflessione alla complessità del compito da affrontare. In questo modo, è possibile ottenere tempi di risposta più rapidi e, quando necessario, analisi più dettagliate. Con il nuovo aggiornamento, GPT-5.1 è in grado di offrire una maggiore chiarezza, riducendo l’uso di termini poco intuitivi e offrendo informazioni in modo più trasparente.

Per gli utenti c’è anche la possibilità di personalizzare il tono, scegliendo tra opzioni come Predefinito, Professionale, Amichevole, Sincero, Stravagante, Efficiente, Nerd e Cinico. Quando il contesto lo richiede, inoltre, ChatGPT potrà proporre un cambio di tono all’utente, per adattare meglio le risposte alla conversazione.

Quando arriva il nuovo modello di ChatGPT

Il nuovo GPT-5.1 è in fase di rollout con gli utenti Enterprise e Edu che potranno beneficiare di un accesso anticipato. Gli ultimi a ricevere i nuovi modelli saranno gli utenti Free. Da segnalare che GPT-5 resterà disponibile per i prossimi tre mesi, in modo da consentire agli utenti di confrontare i nuovi modelli con quelli precedenti, evidenziando le differenze e condividendo eventuali feedback. Il rilascio di GPT-5.1 rappresenta solo un nuovo passo di un programma di sviluppo che continuerà ancora in futuro, con l’obiettivo di migliorare sempre di più il modello AI.