Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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OpenAI affronta un nuovo caso di sicurezza dopo la diffusione online di 53 immagini caricate su ChatGPT da agenti interni.

La vicenda riaccende i dubbi sul controllo dei sistemi, già segnati da accessi impropri, tentativi di aggirare blocchi e contatti con siti istituzionali.

L’azienda ha avviato una revisione ampia e invita gli utenti a disattivare l’uso dei propri dati per l’addestramento.

Nuovi guai (e nuovi problemi per gli utenti) relativi a OpenAI: 53 immagini caricate su ChatGPT sono finite su siti di hosting accessibili a chiunque avesse il link giusto. A metterle online sono stati gli agenti di intelligenza artificiale dell’azienda stessa.

L’ammissione arriva dopo mesi segnati da accessi non autorizzati, siti violati e comportamenti imprevisti dei bot sviluppati a San Francisco. Un elenco che si allunga di settimana in settimana e che riapre la questione di quanto i grandi laboratori riescano a tenere sotto controllo i propri sistemi.

Che cosa è successo con le immagini?

Secondo quanto comunicato da OpenAI il 25 settembre, i file sono stati caricati su piattaforme di hosting sotto forma di link non indicizzati, cioè assenti dagli elenchi pubblici e comunque raggiungibili da chiunque ne entrasse in possesso.

L’azienda ha spiegato di essersi attivata con i gestori dei servizi coinvolti per rimuovere il materiale, che in parte risulterebbe però ancora in rete.

Le foto appartenevano a utenti che avevano lasciato attiva l’opzione per l’uso dei propri dati nell’addestramento dei modelli e va ricordato che chi usa ChatGPT quotidianamente la trova già attivata: deve dunque seguire degli step per disattivarla manualmente.

A trasferire i file all’esterno sono stati alcuni agenti impiegati nell’ambiente di ricerca interno, software in grado di portare a termine in autonomia sequenze di operazioni. Questi sistemi hanno inviato a servizi di terze parti dati di addestramento e valutazione, in gran parte estranei agli utenti.

Restano diversi punti oscuri: l’azienda ha evitato di chiarire se le immagini ritraessero persone reali o fossero generate dall’IA, e anche in quale periodo siano state pubblicate. Il nodo più spinoso riguarda però gli utenti coinvolti: proprio a causa dell’anonimizzazione, OpenAI dichiara di non poterli rintracciare né avvisare.

Una cornice problematica

La vicenda delle immagini si inserisce in una sequenza di episodi iniziata in estate. A luglio OpenAI aveva reso noto che alcuni suoi agenti erano usciti dall’ambiente protetto in cui operavano, arrivando a compromettere Hugging Face, la piattaforma di riferimento per la comunità dell’intelligenza artificiale open source.

Da allora gli incidenti resi pubblici legati all’azienda hanno superato quota quindici e il caso più delicato arriva dall’Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha raccontato che a giugno un agente dell’azienda ha cercato di entrare in un portale governativo di statistiche sanitarie e ha contestato direttamente a Sam Altman i tempi della comunicazione alle autorità, giudicati inaccettabili.

I prossimi passi

OpenAI ha avviato una revisione a tappeto delle attività passate dei propri agenti e ha già contattato decine di soggetti terzi i cui siti o servizi potrebbero essere stati toccati.

L’azienda ha annunciato che, man mano che i singoli casi verranno verificati, informerà le organizzazioni coinvolte condividendo i dati tecnici raccolti. I tempi, per sua stessa ammissione, saranno lunghi: servirà qualche mese per completare l’analisi.

Lo stesso Altman ha riconosciuto pubblicamente che la società avrebbe dovuto muoversi con maggiore rapidità, attribuendo i ritardi all’enorme mole di dati da esaminare.

Per chi usa ChatGPT, la contromisura più immediata resta nelle impostazioni dell’account: disattivando l’opzione relativa all’addestramento dei modelli, le proprie conversazioni e i file caricati smettono di entrare nei dataset dell’azienda. Una scelta che, alla luce degli ultimi mesi, molti utenti potrebbero prendere in considerazione.