Ooono Co-Driver NO2, il segnalatore di autovelox a prezzo stracciato: va comprato subito

L’ooono Co-Driver NO2 è il dispositivo che non sapevi di aver bisogno, ma che in realtà è utilissimo nella vita di tutti i giorni, soprattutto di coloro che passano tante ore alla guida. Parliamo di un piccolo dispositivo da collegare al proprio veicolo e che funge da vero e proprio aiutante, segnalandoti pericoli, incidenti e soprattutto gli autovelox. Si collega in rete con gli altri dispositivi ooono presenti sul tragitto e scambia informazioni in modo rapido e veloce.

Un dispositivo utilissimo e soprattutto economico, soprattutto oggi che lo trovi in offerta su Amazon. Infatti, grazie alla promo per il Black Friday è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Un prezzo accessibile e alla portata di tutti. Al momento è uno dei prodotti per l’auto più venduti su Amazon: non farti sfuggire questa ottima opportunità.

Ooono Co-Driver NO2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo stracciato per questo piccolo dispositivo da inserire nella tua automobile e che ti aiuta nella guida. Oggi è disponibile in promo con uno sconto del 38% e lo paghi solamente 49,95 euro. Un prezzo alla portata di tutti e non a caso è uno dei più venduti nella sua categoria.

La disponibilità del dispositivo è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo a disposizione per testarlo: il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2026. Non perdere tempo e approfittane subito.

Ooono Co-Driver NO2: le caratteristiche e a cosa serve

L’ooono CO-DRIVER NO2 è l’assistente di guida avanzato progettato per migliorare la sicurezza stradale e la tua consapevolezza alla guida, connettendosi alla vasta e attiva comunità di utenti in tutta Europa. Il suo funzionamento si basa sulla connessione Bluetooth con l’app dedicata sullo smartphone, avviando la trasmissione di avvisi non appena si inizia a guidare.

La funzionalità principale è la segnalazione in tempo reale della presenza di autovelox (fissi, mobili e a rilevamento di velocità media – Tutor) e pericoli stradali (come incidenti e ostacoli). Il dispositivo comunica questi avvisi tramite segnali acustici chiari e un anello luminoso a LED che utilizza colori distinti per i diversi tipi di allarme (blu per la velocità, arancione per i pericoli).

Ciò che distingue il modello Co-Driver NO2 è l’introduzione di importanti miglioramenti funzionali e di design:

Batteria ricaricabile e autonomia: A differenza della versione precedente, il CO-DRIVER NO2 è dotato di una batteria interna ricaricabile (via USB-C ), che garantisce un’autonomia di circa un mese con un utilizzo regolare, assicurando un funzionamento costante senza la necessità di sostituire le pile.

A differenza della versione precedente, il è dotato di una (via ), che garantisce un’autonomia di circa con un utilizzo regolare, assicurando un funzionamento costante senza la necessità di sostituire le pile. Integrazione smart car: Il dispositivo offre piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto . Questa funzione consente la visualizzazione degli avvisi in tempo reale direttamente sulla mappa del sistema di infotainment della vettura, per un’esperienza di guida più connessa e meno dispersiva.

Il dispositivo offre piena compatibilità con e . Questa funzione consente la visualizzazione degli avvisi in tempo reale direttamente sulla mappa del sistema di della vettura, per un’esperienza di guida più connessa e meno dispersiva. Navigazione e interazione: Attraverso l’app è disponibile una funzione di navigazione integrata che mostra gli avvisi lungo il percorso. L’interazione è immediata: la pressione del pulsante serve sia per segnalare un nuovo evento (autovelox o pericolo) alla community, sia per annullare un avviso obsoleto, garantendo la precisione dei dati.

Attraverso l’app è disponibile una funzione di navigazione integrata che mostra gli avvisi lungo il percorso. L’interazione è immediata: la pressione del pulsante serve sia per un nuovo evento (autovelox o pericolo) alla community, sia per un avviso obsoleto, garantendo la precisione dei dati. Design e installazione: Il Co-Driver NO2 è caratterizzato da un design compatto e include un supporto magnetico che ne semplifica notevolmente l’installazione e la rimozione all’interno dell’abitacolo.

L’ooono CO-DRIVER NO2 è uno strumento essenziale che semplifica la tua vita alla guida aumentando la sicurezza e la concentrazione.

