OnePlus, sprofonda il prezzo dello smartphone top: va comprato subito

Manca sempre meno al Natale e Amazon ti viene in aiuto se sei alla ricerca di uno smartphone da regalare ad amici, familiari oppure se ne vuoi uno nuovo. E lo fa con offerte lampo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei modelli lanciati in questi ultimi mesi, come ad esempio il OnePlus Nord CE5. Telefono medio di gamma dell’azienda cinese che troviamo da oggi su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Una vera occasione natalizia da non farsi sfuggire: il rapporto qualità-prezzo è veramente elevato.

Le caratteristiche del OnePlus Nord CE5 sono molto interessanti, a partire da uno schermo con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Non manca un ottimo processore MediaTek ad alte prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura foto perfette in qualsiasi situazione. Presente anche una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni e supporta la ricarica rapida.

OnePlus Nord CE5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo per il OnePlus Nord CE5, smartphone del colosso cinese lanciato sul mercato da pochi mesi. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 239 euro con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 110 euro e approfitti del minimo storico su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un’occasione speciale da non farsi assolutamente sfuggire.

La disponibilità di questo smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando ricevi l’aggiornamento. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Per questo smartphone è attivo anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta.

OnePlus Nord CE5: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Il OnePlus Nord CE5 è la scelta perfetta per chi non vuole spendere eccessive per il nuovo smartphone, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo performante. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

OnePlus ha scelto componenti di ultima generazione in grado di assicurare prestazioni elevate. Partiamo dal primo elemento che salta subito all’occhio: il display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino 120 Hz che rende lo smartphone più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Grazie alla funzione Aqua Touch lo puoi utilizzare anche con le mani bagnate. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 8350 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Prestazioni al top con qualsiasi applicazione.

Il comparto fotografico è molto interessante e si adatta alle tue necessità. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale Sony da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel. L’app fotocamera offre tante funzioni avanzate per l’editing sfruttando a pieno gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da OnePlus.

Sempre a proposito di intelligenza artificiale, OnePlus ha sviluppato una serie di strumenti che ti semplificano le azioni ripetitive e ti supportano nella scrittura di messaggi. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. OnePlus ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni.

