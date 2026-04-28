OnePlus, lo smartphone lowcost oggi costa pochissimo: sconto mai visto prima

Il OnePlus Nord CE5 è in offerta con uno sconto di 100 euro e approfitti del minimo storico. Schermo super fluido, ottimo processore e fotocamera principale da 50 megapixel.

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Nel mercato degli smartphone la fascia dei medio di gamma si arricchisce sempre di nuovi dispositivi e trovare quello che si addice meglio alle proprie esigenze è molto complicato. Per questo motivo una delle scelte migliori è affidarsi alle promo che ogni giorno troviamo su Amazon. Proprio oggi c’è una promo che non devi assolutamente farti sfuggire: parliamo del OnePlus Nord CE5 disponibile con uno sconto del 27% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Un telefono dotato di un ottimo rapporto qualità-prezzo e di una scheda tecnica con molte componenti interessanti. A partire da uno schermo AMOLED da 6,77 pollici fino a una fotocamera da 50 megapixel ad alta risoluzione. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

OnePlus Nord CE 5

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OnePlus Nord CE 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il OnePlus Nord CE 5 in offerta a un prezzo di 255,90 euro con uno sconto del 27% su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna non devi aspettare molto tempo, ma solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord CE 5: le caratteristiche tecniche

Nella fascia dei medio di gamma troviamo un numero di smartphone veramente elevata, con dispositivi tutto molto simili tra di loro. Sono pochi quelli veramente in grado di spiccare e tra loro c’è sicuramente il OnePlus Nord CE5. Telefono dotato non solo di un design moderno, ma soprattutto di una scheda tecnica di livello superiore.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime anche le prestazioni grazie al processore MediaTek Dimensity 8350 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

OnePlus ha lavorato anche per dotare questo telefono di un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile e che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera da 16 megapixel.

Chiudiamo con una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida. OnePlus assicura che fino a 4 anni la capacità della batteria resta almeno dell’80% e non dovrai cambiare il dispositivo perché si scarica troppo velocemente. Lo smartphone supporta anche le funzioni AI avanzate grazie alla presenza di Gemini.

OnePlus Nord CE 5