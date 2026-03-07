OnePlus, questo telefono costa pochissimo: sconto mai visto prima

Il OnePlus Nord CE 5 è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi più di 120 euro. Scopri le caratteristiche tecniche e approfitta del minimo storico.

Spendere centinaia, se non migliaia di euro, per uno smartphone non è sempre la scelta migliore. Molto dipende dall’utilizzo che si fa del telefono. Se lo si utilizza principalmente per telefonare, inviare messaggi, vedere video, serie TV e poco altro, basta anche un telefono che costa tra i 200 e i 300 euro. Inoltre, se trovi la promo giusta, riesci ad acquistare un telefono di fascia leggermente più alta a un prezzo conveniente. Ed è quello che accade oggi con il OnePlus Nord CE 5, telefono medio di gamma disponibile con una promo lampo che fa scendere il prezzo a 232,50 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Risparmi circa 120 euro e fai un ottimo affare. Un telefono completo, versatile, a un prezzo alla portata di tutti.

Il OnePlus Nord CE5 risponde perfettamente alle tue necessità e alle tue richieste. Un telefono performante sotto tanti punti di vista e dotato di componenti tecniche tutt’altro che da disprezzare.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display. OnePlus ha optato per un ottimo schermo AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Schermo anche molto luminoso e che assicura immagini e colori super definiti. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8350 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare tutte le app che vuoi in multitasking e avere ottime prestazioni anche con i videogame.

Il comparto fotografico assicura un livello di qualità degli scatti molto elevato. Il merito della doppia fotocamera posteriore presente nella parte posteriore composta da un sensore principale da 50 megapixel e da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Nella parte frontale trova posto un sensore da 16 megapixel che assicura selfie ottimi in ogni condizione, anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi. Con un utilizzo normale riesci a coprire fino a due giorni. Chiudiamo con qualche info utile: OnePlus garantisce quattro aggiornamenti del sistema operativo e ben sei anni di update di sicurezza. Questo vuol dire che potrai utilizzare questo telefono per diversi anni.

