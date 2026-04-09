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OnePlus Nord 6 e Nord 5 seguono due strade diverse: uno punta su autonomia e resistenza, l’altro resta più equilibrato. Ecco quale scegliere davvero oggi.

OnePlus

Con il debutto di OnePlus Nord 6, il confronto con OnePlus Nord 5 diventa inevitabile. I due modelli appartengono alla stessa famiglia, ma non rispondono esattamente alle stesse esigenze. Nord 5, lanciato nel luglio 2025, era stato concepito come un medio gamma solido e ben equilibrato. Nord 6, invece, sposta il baricentro soprattutto su autonomia e continuità nelle sessioni più lunghe, a partire dal gaming.

Cambia anche il posizionamento: il nuovo modello si colloca in una fascia più alta e, di conseguenza, la domanda diventa quale scelta abbia davvero più senso oggi.

OnePlus Nord 6 vs Nord 5, le specifiche tecniche

Sul piano hardware il salto generazionale è evidente, anche se non uniforme. OnePlus Nord 6 integra Snapdragon 8s Gen 4, mentre Nord 5 si basa su Snapdragon 8s Gen 3. Cambia anche lo storage: Nord 6 adotta memoria UFS 4.1, contro la UFS 3.1 del predecessore. Al primo avvio, inoltre, il nuovo modello arriva con OxygenOS 16 basato su Android 16, mentre Nord 5 parte da OxygenOS 15.

Anche il display segue una logica simile. Nord 5 propone un AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, mentre Nord 6 passa a un AMOLED da 6,78 pollici con frequenza fino a 165 Hz. La differenza, però, va interpretata con cautela, perché i valori massimi non sono sempre sfruttati negli scenari d’uso reali.

Il dato più evidente resta comunque la batteria, con uno scarto molto marcato. Nord 6 arriva a 9.000 mAh, mentre Nord 5 si ferma a 5.200 mAh. In comune rimane la ricarica cablata da 80 W. Per il nuovo modello vengono inoltre indicate ricarica inversa da 27 W e certificazioni IP66, IP68 e IP69K, insieme alla conformità MIL-STD-810H. Nord 5 si ferma invece alla certificazione IP65.

Comparto fotografico di OnePlus Nord 6 e Nord 5

Nord 6 mantiene una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, affiancata da una ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una frontale da 32 megapixel. Nord 5 propone una configurazione simile sul retro, con una principale da 50 megapixel e una ultra-grandangolare da 8 megapixel, ma si distingue soprattutto per la fotocamera anteriore da 50 megapixel.

Il quadro che emerge è piuttosto chiaro: Nord 6 non sembra puntare a ridefinire il comparto fotografico della serie, mentre Nord 5 continua a proporsi come una scelta più convincente per chi dà particolare importanza alla qualità della camera frontale.

Il design

Dal punto di vista estetico, OnePlus non cambia radicalmente linguaggio, ma introduce alcune correzioni. Nord 5 adotta linee più morbide e un’impostazione minimale, con retro in vetro e un aspetto complessivo piuttosto classico. Nord 6 mantiene un design pulito, ma passa a un telaio più piatto e a un modulo fotografico più squadrato, con un impatto visivo leggermente più deciso.

Chi dovrebbe acquistare OnePlus Nord 6?

OnePlus Nord 6 ha senso per chi mette al centro autonomia e resistenza. La batteria da 9.000 mAh è l’elemento che lo distingue davvero, insieme al nuovo chip e a una protezione più completa contro acqua e polvere. È un modello che sembra premiare l’uso intensivo più che la versatilità pura.

Chi dovrebbe acquistare OnePlus Nord 5?

OnePlus Nord 5 resta invece la scelta più equilibrata per chi vuole spendere meno e non considera indispensabili gli aggiornamenti introdotti con Nord 6. Inoltre, mantiene un prezzo d’ingresso più accessibile.