OnePlus, sprofonda il prezzo dello smartphone top: occasione imperdibile

Il OnePlus Nord 5 è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Schermo super fluido, ottime prestazione e una batteria che si ricarica in un lampo.

OnePlus Nord 5 MisterGadget.Tech

OnePlus è diventata oramai una delle aziende di riferimento quando si cerca un telefono che assicura prestazioni fulminee a un prezzo alla portata di tutti. Il prezzo diventa straordinario quando lo troviamo in promo su Amazon. È quello che accade oggi con il OnePlus Nord 5, ultima versione del telefono top, disponibile con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo a 399,99 euro con un risparmio netto su quello di listino di ben 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Un’occasione che non devi farti sfuggire per un telefono con pochi eguali sul mercato.

Lo smartwatch di OnePlus è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Devi, però, essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte stanno per terminare. Hai anche quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

OnePlus Nord 5Amazon

Il OnePlus Nord 5 si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, ma strizza decisamente l’occhio ai telefoni più performanti. Una scheda tecnica studiata con cura e con componenti che assicurano ottime prestazioni in qualsiasi situazione.

Partiamo dal primo elemento: il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 144 Hz. Si tratta di un display premium molto fluido e con una risoluzione elevatissima, che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8s Gen 3 progettato per supportare tutte le app che utilizzi maggiormente e per la massima fluidità con i videogame. A supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

OnePlus ha lavorato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un connubio per scattare ottime foto e registrare video in alta definizione anche quando c’è poca luce. Il merito è anche degli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano nel migliorare la qualità degli scatti. Per i selfie puoi fare affidamento all’ottima fotocamera frontale sempre da 50 megapixel.

La batteria da 5200 mAh è una garanzia di affidabilità e ti accompagna per tutto il giorno senza patemi. Supporta la ricarica super veloce da 80 W. Chiudiamo con un’info molto utile: OnePlus ha assicurato che lo smartphone riceverà ben 4 versioni di Android, 6 anni di aggiornamenti di sicurezza e la durata della batteria è di almeno quattro anni.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

