OnePlus, lo smartphone top a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Da oggi trovi il OnePlus Nord 5 in promo con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e approfitti del minimo storico. Schermo ampio, ottimo processore e batteria che dura per tutto il giorno.

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OnePlus si è fatta apprezzare in questi anni per smartphone che assicurano ottime prestazioni a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. E il OnePlus Nord 5 rispecchia esattamente questa filosofia. Parliamo di un telefono top di gamma che, grazie alla promo disponibile da oggi su Amazon, lo trovi con un ottimo sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 319,49 euro. Per questo modello si tratta del minimo storico e risparmi 130 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un’occasione che non devi farti sfuggire: le scorte possono terminare da un momento all’altro. Per approfittare dell’offerta, clicca direttamente su questo link.

OnePlus Nord 5

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La disponibilità dello smartphone top di OnePlus è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i soliti quattordici giorni da quando ti viene consegnato, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo telefono.

OnePlus Nord 5

Amazon

Per capire la bontà di questo dispositivo basta vedere la presenza del bollino “Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e che solitamente viene riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni standard di qualità.

Lo smartphone è un concentrato di potenza e innovazione. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica, partendo da uno degli elementi che catturano subito l’attenzione: lo schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche più fluido con le app che utilizzi maggiormente, come i videogame e i social. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8s Gen 3 ottimizzato appositamente per i videogame e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è molto interessante e versatile e si basa su una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 50 megapixel. OnePlus ha dotato lo smartphone anche di funzioni avanzate per l’editing che rendono ogni scatto perfetto per essere caricato sui social.

Chiudiamo con la batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida a 80W per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora. OnePlus ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti per quattro versioni di Android e update di sicurezza per sei anni. Cosa vuol dire? Che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo solamente due anni di utilizzo. Un telefono completo e da oggi a un prezzo mai visto prima.

OnePlus Nord 5