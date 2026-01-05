OnePlus, lo smartphone top crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il OnePlus Nord 5 è in offerta al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Schermo super fluido, batteria che si ricarica in un lampo e fotocamera professionale.

OnePlus è diventata una delle aziende di riferimento per coloro che sono alla ricerca di smartphone top che assicurano prestazioni fulminee. Uno dei punti forti è da sempre l’ottimizzazione tra software e hardware che permette ai telefoni dell’azienda cinese di performare al meglio. E ne è una dimostrazione il OnePlus Nord 5, uno degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato e che è dotato di un’ottima scheda tecnica grazie a componenti di ultima generazione. Schermo AMOLED super fluido con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel concepita per gli scatti notturni e per finire una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle ottime caratteristiche tecniche dello smartphone, bensì della promo disponibile su Amazon. Il OnePlus Nord 5, infatti, è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 150 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti sfuggire e che scade tra pochissimo tempo. A questo prezzo è un vero best-buy e una delle migliori soluzione se cerchi uno smartphone top di gamma.

OnePlus Nord 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per lo smartphone top. Da oggi trovi il OnePlus Nord 5 in promo a un prezzo di 407 euro con uno sconto del 26% su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e acquistandolo oggi risparmi quasi 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i soliti quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non finisce qui: hai a disposizione anche il servizio Recommerce di Amazon che ti valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

OnePlus Nord 5: le caratteristiche tecniche

Con il OnePlus Nord 5 il colosso cinese ha svolto un ottimo lavoro puntando tutto sulle prestazioni e sulla rapidità nell’utilizzo quotidiano. Il merito è dello componenti top scelte per ogni singolo elemento.

La qualità superiore dello smartphone la si intuisce già dal display. OnePlus ha optato per uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K (superiore al FullHD) e con refresh rate che tocca punte di 144 Hz, per un utilizzo fluidissimo con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Un display che trovi solamente su smartphone che costano molto di più. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8s Gen 3 che assicura prestazioni fulminee e perfetto per il multitasking e le attività impegnative. A supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Rispetto al passato OnePlus ha fatto un salto in avanti anche sotto il punto di vista del sistema fotografico. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel progettata appositamente per gli scatti notturni. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie trovi sempre una fotocamera da 50 megapixel che permette di scattare foto perfette da caricare direttamente sui propri canali social.

La batteria da 5200 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale la puoi utilizzare fino a due giorni. Dotato della ricarica rapida da 80 W che impiega meno di mezzora per ricaricare completamente lo smartphone. Il OnePlus Nord 5 utilizza anche una tecnologia innovativa chiamata "bypass": quando stai giocando, prende energia dal caricabatterie e lascia che la batteria si raffreddi, in modo da non rovinarla. OnePlus ha assicurato che lo smartphone riceverà quattro versioni del sistema operativo Android e aggiornamenti di sicurezza per sei anni. In questo modo il telefono non diventerà mai vecchio e lo potrai continuare a utilizzare per anni.

