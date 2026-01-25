OnePlus, lo smartphone top crolla di prezzo: offerta shock

Super offerta per il OnePlus Nord 5. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto del 28% e risparmi ben 150 euro. Scopri prezzo e caratteristiche.

La qualità e la filosofia OnePlus protagoniste di una delle migliori promo di oggi. Su Amazon, infatti, troviamo il OnePlus Nord 5, uno degli ultimi dispositivi lanciati dal colosso cinese, in promo con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Un’occasione speciale per un telefono che non ha nulla da invidiare a dispositivi più costosi e blasonati.

Il OnePlus Nord 5 ha una scheda tecnica interessante che si basa su un processore Snapdragon di ultimissima generazione, supportato da 12 gigabyte di RAM, per prestazioni top con qualsiasi applicazione. Ottimo anche il display AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz per un utilizzo fluidissimo con le app che utilizzi maggiormente e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. OnePlus ha anche assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti per sei anni e a bordo trovi gli strumenti AI di Google.

OnePlus Nord 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto immediato e super occasione per il OnePlus Nord 5. Da oggi lo smartphone top è disponibile a un prezzo di 393 euro con uno sconto del 28% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 150 euro e approfitti di una delle migliori occasioni di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo telefono.

OnePlus Nord 5: le caratteristiche tecniche

Prestazioni OnePlus a un prezzo alla portata di tutti. Il OnePlus Nord 5 è una delle migliori soluzioni di oggi se sei alla ricerca di un telefono top affidabile e realizzato con molta cura. La scheda tecnica mostra tutti i punti forti del dispositivo, a partire dal processore.

A bordo, infatti, è presente l’ottimo Snapdragon 8s Gen 3 progettato per prestazioni superiori e per il gaming estremo. A supporto anche 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Processore che supporta anche i 144 Hz del display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Il refresh rate così elevato le rende fluidissimo con le app che utilizzi maggiormente, a partire dai social e dai video.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera da 50 megapixel dotata anche di un algoritmo che rende i colori più naturali. OnePlus ha messo a disposizione anche funzioni AI avanzate che migliorano la qualità degli scatti quando c’è poca luce.

La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno e nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica rapida da 80 W. Lo smartphone è anche molto intelligente. Oltre a Google Gemini, hai a disposizione gli strumenti di OnePlus AI che migliorano la produttività quotidiana: puoi tradurre, riassumere documenti in pochissimi secondi.

