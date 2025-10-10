OnePlus, prezzo crollato per lo smartphone top: sconto incredibile

Il OnePlus Nord 3 è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi ben 170 euro. Schermo super fluido, ottime prestazioni e una batteria da 5000mAh.

Tornano su Amazon le offerte speciali sulla tecnologia. E il protagonista di una delle migliori promo disponibili oggi è il OnePlus Nord 3, smartphone top di gamma del produttore cinese che trovi con uno sconto di ben il 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 170 euro e lo paghi solamente poco più di 200 euro. Un prezzo che lo fa diventare un vero best-buy, soprattutto in relazione alle prestazioni che assicura.

Il OnePlus Nord 3 è uno smartphone medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. La scheda tecnica si basa sull’ottimo processore MediaTek Dimensity 9000 supportato da 8 gigabyte di RAM e permette di utilizzare qualsiasi applicazione senza nessun tipo di problema. Ottimo anche lo schermo AMOLED Fluid da 6,74 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel che ti permette di scattare immagini con una qualità di livello professionale. Un telefono con cui puoi far tutto e con una batteria a lunga durata. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

OnePlus Nord 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per il OnePlus Nord 3. Lo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile a un prezzo di 229 euro, con uno sconto del 42% su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e risparmi ben 170 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso, invece, hai 14 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. A questo prezzo è un vero affare: lo paghi quanto un lowcost/medio di gamma, ma assicura prestazioni molto più elevate.

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che puoi desiderare in uno smartphone economico lo trovi nel OnePlus Nord 3, e anche qualcosa in più. Grazie allo sconto disponibile oggi su Amazon, il telefono OnePlus diventa uno dei più interessanti che puoi comprare oggi.

Smartphone realizzato con grande cura e con materiali premium, supportato da una scheda tecnica difficile da trovare su smartphone che costano solamente 200 euro. Partiamo dall’elemento che cattura subito l’attenzione: lo schermo Super Fluido AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattivo tra 40 e 120 Hz. La luminosità tocca un picco di 1450 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9000 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai la fotocamera frontale da 16 megapixel. La qualità degli scatti e dei video è elevatissima e grazie alle tante funzioni per l’editing correggi ogni piccolo errore.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza problemi e con un utilizzo normale può durare fino a quarantotto ore. Grazie alla ricarica rapida da 80 W hai il 100% di autonomia in meno di trenta minuti. Non perdere questa occasione e acquistalo subito.

