OnePlus, prezzo crollato per lo smartphone top: minimo storico

Il OnePlus Nord 3 è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Schermo fluido, ottimo processore e fotocamera da 50 megapixel.

MisterGadget.Tech

Si avvicina Natale e su Amazon aumentano le promo irrinunciabili per gli smartphone, da sempre uno dei prodotti più acquistati durante le festività natalizie. E non è un caso che da oggi troviamo l’ottimo OnePlus Nord 3 in promo con un super sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio netto è di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate. Un’ottima occasione per acquistare uno smartphone affidabile e prestazionale a un prezzo mai visto prima.

Per scoprire le qualità dello smartphone basta analizzare la scheda tecnica. Ed emergono subito un paio di punti forti: lo schermo AMOLED da 6,7 pollici super fluido, il processore MediaTek di ultima generazione che assicura prestazioni sempre al top, la fotocamera principale da 50 megapixel e la batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e che si ricarica in un lampo. Un telefono con un designa anche molto accattivante e con la proverbiale qualità con cui OnePlus ci ha abituato in questi anni. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare.

OnePlus Nord 3

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OnePlus Nord 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il OnePlus Nord 3. Da oggi trovi lo smartphone top di gamma del produttore cinese in promo a un prezzo di 209,99 euro, con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino. Lo paghi quasi la metà e risparmi ben 190 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare solamente pochi giorni. Per il reso gratuito, come per la maggior parte degli acquisti fatti in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Più di un mese di tempo per testarne tutte le funzionalità, oppure puoi decidere già oggi di regalarlo per Natale.

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che puoi desiderare in uno smartphone medio/top di gamma, a un prezzo mai visto prima. Grazie alla promo disponibile oggi, il rapporto qualità-prezzo del OnePlus Nord 3 è elevatissimo e approfitti di una delle migliori offerte disponibili su Amazon per uno smartphone.

Le qualità dello smartphone sono sotto gli occhi di tutti e basta analizzare la scheda tecnica per capirlo. Parliamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display. Il OnePlus Nord 3 monta uno schermo AMOLED da 6,74 pollici super fluido con un refresh rate adattiva tra i 40 e i 120 Hz. Luminosità massima elevata che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni, invece, sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 9000 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

OnePlus non ha trascurato il comparto fotografico, anzi tutt’altro. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro per gli scatti ravvicinati. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 16 megapixel. Il sistema fotografico assicura ottimi scatti anche quando c’è poca luce, caratteristica difficile fa trovare in altri telefoni economici.

Chiudiamo con un’ultima caratteristica molto interessante: la batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 80 W che impiega meno di mezzora per avere il 100% di autonomia. Un telefono completo e da oggi a un prezzo eccezionale.

OnePlus Nord 3