OnePlus, prezzo in picchiata per lo smartphone top: sconto mai visto prima

Per chi cerca uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevato e con prestazioni fulminee, OnePlus è uno dei brand di riferimento. Da sempre l’azienda cinese punta molto sull’ottimizzazione software dei suoi telefoni per assicurare prestazioni superiori rispetto alla concorrenza. E finora i risultati sono stati ottimi, anche per i telefoni che non sono top di gamma. Ne è un esempio il OnePlus Nord 3, dispositivo uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che resta uno dei migliori nella sua fascia di prezzo grazie ai continui aggiornamenti rilasciati.

Smartphone che da oggi troviamo anche in offerta con una promo straordinaria su Amazon. Il merito è dello sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 150 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e acquisti uno dei migliori telefoni disponibili oggi in questa fascia di prezzo. Il OnePlus Nord 3 è dotato di una scheda tecnica molto interessante che si basa su un processore MediaTek di ultima generazione, supportato da un display AMOLED da 6,7 pollici e molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Anche il comparto fotografico è di ottimo livello grazie al sensore principale da 50 megapixel. Un telefono che è un vero affare e che non devi lasciarti scappare.

OnePlus Nord 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il OnePlus Nord 3 con uno sconto eccezionale del 40% che fa scendere il prezzo a 239,99 euro, con un risparmio netto rispetto a quello consigliato di ben 160 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Hai anche la possibilità di pagare lo smartphone a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempo piuttosto rapidi. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Se il prezzo del OnePlus Nord 3 lo posiziona nella fascia dei medio di gamma, la scheda tecnica dice tutt’altro. Le componenti sono quelle tipiche di un top di gamma, così come le prestazioni offerte. E non stiamo esagerando: grazie all’ottimizzazione tra software e hardware, il OnePlus Nord 3 non ha paura di essere paragonato a dispositivi molto più performanti.

Lo smartphone è equipaggiato con un display Fluid AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione con refresh adattivo tra 40 e 120 Hz per un utilizzo più fluido con le app che utilizzi maggiormente, soprattutto quelle social. Buona anche la luminosità massima che lo rende visibile in ogni situazione. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9000 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

OnePlus ha puntato molto anche sul comparto fotografico e non a caso nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale professionale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel.

La batteria è un altro dei punti forti dello smartphone. Grazie alla capacità da 5000mAh può durare fino a due giorni senza troppi problemi. E con la ricarica rapida da 80 W hai il 100% di autonomia in circa 30 minuti. Un telefono versatile, compatto e con pochi eguali a questo prezzo: non farti sfuggire questa occasione.

