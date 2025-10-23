OnePlus, prezzo in picchiata per lo smartphone top: sconto esagerato

Il OnePlus Nord 3 è in promo con uno sconto del 42% che fa risparmiare ben 170 euro su quello di listino. Schermo fluido, ottimo processore e una fotocamera principale da 50 megapixel.

Offerta lampo imperdibile per il OnePlus Nord 3, smartphone del colosso cinese che si va a posizionare in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma. Un telefono che da oggi è disponibile a un super prezzo grazie allo sconto del 42% che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi ben 170 euro su quello di listino. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni assicurate sono nettamente superiori. E non stiamo esagerando, per capirlo basta guardare la scheda tecnica.

Il OnePlus Nord 3, infatti, basa le prestazioni su ottimo display AMOLED super fluido da 6,74 pollici con risoluzione FHD e sul processore MediaTek Dimensity 9000 che assicura prestazioni ottime con qualsiasi applicazione, anche quelle più pesanti come i videogame. Il comparto fotografico si basa sulla fotocamera principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida è la classica ciliegina sulla torta. Non perdere tempo e approfitta di questa ottima occasione.

OnePlus Nord 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il OnePlus Nord 3. Lo smartphone medio di gamma è disponibile a un prezzo di 229,99 euro, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Lo paghi quasi la metà e il risparmio netto è di ben 170 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un’occasione imperdibile per un telefono che assicura ottime prestazioni.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Con il OnePlus Nord 3 il colosso cinese torna alle origini realizzando un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Telefono dalle prestazioni top che oggi trovi a un prezzo mai visto prima grazie alla promo lampo di Amazon.

La scheda tecnica del OnePlus Nord 3 mette in mostra tutte le potenzialità di questo dispositivo. Partiamo dall’elemento che emerge immediatamente: lo schermo. OnePlus ha optato per un display AMOLED da 6,74 super fluido grazie al refresh rate adattivo da 40 a 120 Hz. Risoluzione elevatissima e luminosità che tocca un picco di 1450 nit che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Prestazioni al top con il processore MediaTek Dimensity 9000 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il sistema fotografico. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Un comparto versatile che si adatta a qualsiasi situazione. Per i selfie puoi utilizzare l’ottima fotocamera frontale da 16 megapixel che assicura scatti perfetti. Lo smartphone è dotato di algoritmi di intelligenza artificiale avanzati che ti permettono di scattare ottime foto anche con poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. E nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida da 80 W che impiega meno di trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

