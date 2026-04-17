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OnePlus potrebbe essere pronta ad abbandonare il mercato europeo: ecco cosa sta succedendo al brand e quali sono i nuovi piani futuri

MisterGadget.Tech

Da tempo si parla di un possibile ridimensionamento di OnePlus. Il brand ha smentito queste voci e continua a operare, con il lancio di diversi nuovi prodotti.

Di recente, ad esempio, l’azienda ha aggiornato la sua fascia con il debutto del Nord 6 mentre gli ultimi rumor anticipano l’arrivo di un nuovo tablet top di gamma e persino di una console portatile (con Android).

Tutte queste novità riguardano, però, la Cina e l’India. In Europa, invece, il brand (parte di OPPO) è fermo da diversi mesi e il rischio di un ridimensionamento delle attività è dietro l’angolo. Ecco tutti i dettagli emersi sulla questione.

Una nuova strategia

Come riportato da AndroidAuthority in queste ore, un dirigente di OnePlus ha pubblicato un post su LinkedIn (poi cancellato) in cui veniva confermato che l’azienda sta “rivedendo la propria roadmap regionale e la strategia di prodotto” per quanto riguarda l’Europa. OnePlus, sollecitata sulla questione, non ha fornito alcun commento per il momento ma in passato ha già smentito le ipotesi di ridimensionamento che erano emerse dopo alcuni leak a inizio 2026.

Il ridimensionamento è iniziato?

OnePlus continua a operare in Cina, in India e in altri mercati. In Europa, probabilmente per via di risultati inferiori alle attese, l’azienda potrebbe aver avviato un programma di ridimensionamento con una riduzione del team e una nuova strategia di prodotto.

In sostanza, il brand di OPPO potrebbe tentare un riposizionamento, limitando la sua attività a segmenti di mercato selezionati con l’obiettivo di ridurre le perdite e massimizzare le vendite.

Al momento, non ci sono indicazioni in merito a una possibile uscita dal mercato europeo, ma è chiaro che i rumor indicano una nuova strategia in atto che dovrebbe modificare l’approccio del marchio.

Negli ultimi anni, OnePlus ha creato una gamma solida per il mercato europeo, con modelli top di gamma e di fascia alta (come i recenti OnePlus 15 e 15R) ma anche con smartphone di fascia media, con la linea Nord che non viene aggiornata da quasi un anno.

Sono disponibili anche tablet oltre alla linea di Watch, molto apprezzata dalla critica. A completare la gamma ci sono le cuffie true wireless che offrono un buon rapporto qualità/prezzo.

La strategia di prodotto ora potrebbe cambiare, con OnePlus che potrebbe concentrarsi solo su alcuni segmenti (solo top di gamma? meno accessori?). Per il momento, però, siamo nel campo delle ipotesi e non ci sono conferme ulteriori in merito.

Il Nord 6 anche in Europa?

La prossima novità di OnePlus dovrebbe essere il Nord 6, nuovo mid-range appena svelato in India, che potrebbe essere affiancato da almeno un paio di varianti (CE6 e CE6 Lite).

Per il momento, però, non ci sono informazioni in merito a una commercializzazione imminente in Europa. Probabilmente, il brand sta riprogettando la sua strategia in queste settimane. Ne sapremo di più a breve.